Turanlı Cumhuriyeti! Elektrik faturasını yine ödemiyor!

El-Sen Başkanı Tuğcu, vatandaşların 600 TL borcu olduğunda elektriğinin kesildiğine dikkat çekerek, T&T'nin sahibi Emrullah Turanlı’ya sağlanan imtiyazlara rağmen borcunu sadece taksitle ödediğini açıkladı. Tuğcu, Turanlı’nın en son ödeme tarihi dolan faturasını ödemediğini vurguladı. Bu durum, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için uygulanan sıkı ödeme politikalarının adaletsizliğini gözler önüne seriyor.

El-Sen Başkanı Tuğcu'dan Emrullah Turanlı’ya Eleştiri: "Sözleşmesi İptal Edilmeli"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Ercan Havalimanı’nın işletmeciliğini yapan T&T’nin sahibi Emrullah Turanlı’nın elektrik borcu ile ilgili Kıbrıs Postası’na önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğcu, T&T’nin hesap dökümünü paylaşarak, Emrullah Turanlı’nın sözleşme gereği her ay 5 milyon TL ödeme yapması gerektiğini ve bunun yanı sıra en son ödeme tarihi dolan faturayı da ödemesi gerektiğini hatırlattı. Ancak, Turanlı’nın sadece borcun taksitini ödediğine, çıkan faturaları ise ödemediğine dikkat çekti.

“Sözleşmesi İptal Edilmeli, Tüm Borç Tahsil Edilmeli”

El-Sen Başkanı Tuğcu, “Sözleşmesinin bir an önce iptal edilip, tüm borcun tahsil edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Tuğcu, vatandaşların 600 TL’lik borcunda elektriğinin kesilirken, Turanlı’nın milyonlarca TL borcunun tahsil edilmediğini belirtti.

“Ne Taksitlendirme Faydası Oldu Ne de Özel Tarife”

Tuğcu, Emrullah Turanlı’ya özel tarife uygulandığını ve elektrik fiyatında indirim yapıldığını, buna rağmen ödeme yapılmadığını vurguladı. “Ne taksitlendirme fayda etti ne de özel tarife” diyerek, bu durumun adaletsizliğine dikkat çekti.