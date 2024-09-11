  • BIST 9432.62
  • Altın 2745.552
  • Dolar 33.9941
  • Euro 37.487
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAApple, iPhone 16 modellerini tanıttı

Turanlı Cumhuriyeti! Elektrik faturasını yine ödemiyor!

» »
El-Sen Başkanı Tuğcu'dan Emrullah Turanlı'ya Eleştiri
Turanlı Cumhuriyeti! Elektrik faturasını yine ödemiyor!

El-Sen Başkanı Tuğcu, vatandaşların 600 TL borcu olduğunda elektriğinin kesildiğine dikkat çekerek, T&T'nin sahibi Emrullah Turanlı’ya sağlanan imtiyazlara rağmen borcunu sadece taksitle ödediğini açıkladı. Tuğcu, Turanlı’nın en son ödeme tarihi dolan faturasını ödemediğini vurguladı. Bu durum, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için uygulanan sıkı ödeme politikalarının adaletsizliğini gözler önüne seriyor.

El-Sen Başkanı Tuğcu'dan Emrullah Turanlı’ya Eleştiri: "Sözleşmesi İptal Edilmeli"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Ercan Havalimanı’nın işletmeciliğini yapan T&T’nin sahibi Emrullah Turanlı’nın elektrik borcu ile ilgili Kıbrıs Postası’na önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğcu, T&T’nin hesap dökümünü paylaşarak, Emrullah Turanlı’nın sözleşme gereği her ay 5 milyon TL ödeme yapması gerektiğini ve bunun yanı sıra en son ödeme tarihi dolan faturayı da ödemesi gerektiğini hatırlattı. Ancak, Turanlı’nın sadece borcun taksitini ödediğine, çıkan faturaları ise ödemediğine dikkat çekti.

“Sözleşmesi İptal Edilmeli, Tüm Borç Tahsil Edilmeli”

El-Sen Başkanı Tuğcu, “Sözleşmesinin bir an önce iptal edilip, tüm borcun tahsil edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Tuğcu, vatandaşların 600 TL’lik borcunda elektriğinin kesilirken, Turanlı’nın milyonlarca TL borcunun tahsil edilmediğini belirtti.

“Ne Taksitlendirme Faydası Oldu Ne de Özel Tarife”

Tuğcu, Emrullah Turanlı’ya özel tarife uygulandığını ve elektrik fiyatında indirim yapıldığını, buna rağmen ödeme yapılmadığını vurguladı. “Ne taksitlendirme fayda etti ne de özel tarife” diyerek, bu durumun adaletsizliğine dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Karakuş'un otopsi sonucu açıklandı11 Eylül 2024 Çarşamba 16:07
  • UBP Merkezi açıkladı... Dava sonucu:11 Örgüt başkanı yetkilerini kullanamaz!11 Eylül 2024 Çarşamba 16:05
  • 1 haftada 66 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü11 Eylül 2024 Çarşamba 16:03
  • Mahkeme kararı: UBP'de 11 Örgüt seçimi İPTAL, Girne Kadın Kolları seçimi de iptal olabilir! Kurultay ise tehlikede!11 Eylül 2024 Çarşamba 15:54
  • Taçoy: Ünal bey istikrarlı bir şekilde "KAÇIYOR"11 Eylül 2024 Çarşamba 15:38
  • Rum basını: Yavuz Çıkarma Plajı'nda “kayıp” kazıları başladı11 Eylül 2024 Çarşamba 13:24
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor11 Eylül 2024 Çarşamba 13:22
  • Erhürman: ‘Yürüyün de korkmayın’ diyen zihniyetle bir yere varamayız10 Eylül 2024 Salı 18:34
  • İş Kazası (Gelişme) 10 Eylül 2024 Salı 17:53
  • Tatar, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu üyeleriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı10 Eylül 2024 Salı 17:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti