‘Türban’ konferansı Alman üniversitesini karıştırdı: ‘Bu ‘İslamofobi’ye hizmet’

Almanya’nın başkenti Berlin’de, 2009’da, Müslüman bir kadının öldürülmesinin ardından düzenlenen eyleme katılan bir grup kadın ‘İnanç özgürlüğü Müslüman kadınlar için de geçerli’ yazılı dövizi taşımıştı. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Almanya’daki Frankfurt Üniversitesi’nin önümüzdeki ay düzenlemeyi planladığı Müslüman kadınların türban takmasıyla ilgili konferans protestolara neden oldu.

Daily Telegraph’taki habere göre üniversite, teologların, başörtüsünü savunan kadınların ve karşısında duranların katılacağı açıklanan ‘İslam’ın türbanı: Değer sembolü mü baskı sembolü mü’ başlıklı konferansı düzenleyerek ‘İslamafobi’yi yaymak ve özendirmek’le suçlandı.

Çok sayıda öğrenci sosyal medyada “Burada ırkçılığa yer yok”, “Nefret söylemi günümüzde değiliz” gibi ifadelerle tepki gösterirken, üniversitenin konferansı organize eden İslam Araştırmaları Merkezi’nin müdürü Prof. Susanne Schröter’in görevden ayrılmasını istedi.

Türkiye’de doğduktan sonra Almanya’ya yerleşen ve ülkenin en tanınmış feminist isimlerinden olan sosyolog Necla Kelek’in de katılacağı konferansa karşı çıkan bir öğrenci şu mesajı paylaştı: “Aşırı sağ siyasetin popülarite kazandığı dönemde Almanya’da yaşayan türbanlı kadınları şiddet olaylarının hedefi yapacaktır.”

Ancak, üniversite rektörü Prof. Birgitta Wolff, ‘fikir özgürlüğü ve akademik özgürlüğe’ gönderme yaparak geri adım atmayacaklarını söyledi.