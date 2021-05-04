Türbe önünde ellerini arkada bağlayarak yürüyen İmamoğlu'na inceleme

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, geçen yıl Fatih Sultan Mehmet'in eşi Gülbahar Hatun'un türbesinde "elleri arkasında bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığı" iddiasıyla ön inceleme başlattı.

Konuyla ilgili olarak bir mülkiye müfettişi gönderen İçişleri Bakanlığının İmamoğlu'ndan ifade vermesini istediği bildirildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu'nun ifadesinin istendiğini duyuran ilk gazeteci olan Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet'teki köşe yazısını Twitter'da paylaşarak "Belirtilen bilgiler ne yazık ki doğrudur. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Mayıs 2020'de İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde gerçekleşen anma törenine katılmıştı. Bu etkinlik sırasında Fatih Sultan Mehmet'in eşi Gülbahar Hatun Türbesi'ni ziyaret eden İmamoğlu'nun bahçede ellerini arkasında bağlamış şekilde yürürken görüldüğü görüntüler yayınlanmış ve İBB Başkanı'nın bu hareketi özellikle iktidara yakın bazı medya organlarınca "saygısızlık" olarak yorumlanmıştı.

Mülkiye müfettişinin ifade talebinde “2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası ile ilgili ifadenizi istiyoruz" ibaresinin yer aldığı belirtildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Mayıs 2020'de İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde gerçekleşen anma törenine katılmıştı. Bu etkinlik sırasında Fatih Sultan Mehmet'in eşi Gülbahar Hatun Türbesi'ni ziyaret eden İmamoğlu'nun bahçede ellerini arkasında bağlamış şekilde yürürken görüldüğü görüntüler yayınlanmış ve İBB Başkanı'nın bu hareketi özellikle iktidara yakın bazı medya organlarınca "saygısızlık" olarak yorumlanmıştı. Mülkiye müfettişinin ifade talebinde “2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası ile ilgili ifadenizi istiyoruz" ibaresinin yer aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından açıklama Başlatılan ön incelemeyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı ise şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, Sayın İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partinin teröre yardımlarını desteklediği, yine üçüncü bir konu olarak da bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderilmiş. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işleme nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreç de bu kapsamda yürüyor." İçişleri Bakanlığının başlattığı inceleme, soruşturma öncesi ön inceleme niteliği taşıyor.