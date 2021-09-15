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Türeci ve Şahin’den açıklama: Covid-19 mutasyona uğramaya devam edecek

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Türeci ve Şahin’den açıklama: Covid-19 mutasyona uğramaya devam edecek
Türeci ve Şahin’den açıklama: Covid-19 mutasyona uğramaya devam edecek

Dünyada onaylanan ilk Covid-19 aşını geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Türeci ile Şahin çifti, “Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz” derken, “Mu varyantı, aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir" dedi.

ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz The Times gazetesine konuştu.

Corona virüsün varyantları ile ilgili konuşan bilim insanları, mutasyonların henüz ilk aşamada olduğunu söylerken, durumun çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

‘AŞILAR, VİRÜSÜN SALDIRACAĞI YERLERDE GEÇİŞİ ENGELLİYOR’

Varyantlar üzerine sorulan soruya Şahin, “Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz” derken, “Şu an kullanılan aşılar corona virüsün vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bununla birlikte virüs oyunu değiştirecek yeni yetenekler diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yeni yollar bulabilir” şeklinde konuştu.

‘MU VARYANTI AŞILARI GEÇEMESE BİLE, BAŞKA BİR MUTASYON YAPABİLİR’

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilgilenen varyant kategorisine alınan Mu Varyantı ile ilgili konuşan Şahin, verileri analiz ettiklerini belirterek, “Mu Varyantı, aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir" dedi.

Güçlendirici olarak üçüncü doz aşılamayı desteklediğini belirten Şahin, "Bağışıklık azalıp, enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde üçüncü doz aşı iyi bir fikir" şeklinde konuştu.

Dr. Özlem Türeci ise, mRNA aşılarının gelecekte olabilecek alerji benzeri hastalıkları engelleyebileceğini belirtirken, "Aşının Covid-19’a karşı başarılı olması bunun diğer hastalıklarda da kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bütün şartlar ve durumlar ile ilgili araştırma yapmalıyız" diye konuştu.

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