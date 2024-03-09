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Turgay Avcı poliste sorgusu sırasında fenalaştı hastaneye kaldırıldı!

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Turgay Avcı poliste sorgusu sırasında fenalaştı hastaneye kaldırıldı!
Turgay Avcı poliste sorgusu sırasında fenalaştı hastaneye kaldırıldı!

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. 

Avcı,acil serviste müşahade altına alındı.

Öte yandan Avcı’nın Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden soruşturmaya dahil edildiği polis tarafından tutuklandığı iddia ediliyor.

Polis Basın Subaylığı konuya ilişkin resmi açıklama yapmamışken birçok haber sitesinde “Turgay Avcı tutuklandı” başlığı ile haberler verildi. Öte yandan Avcı, söz konusu soruşturmada zanlı olarak görülen Kemal Dürüst’ün kızına üniversitenin parası ile pastiş aldığını kabul etmişti. Avcı’nın tutuklanması nedeniyle sağlık kontrolünden mi geçirilmek için hastaneye götürüldüğü ise netlik kazanmış durumda değil.

Turgay Avcı YÖDAK başkanı olmadan DAÜ'de Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde Bölüm Başkanlığı da yapmış öğretim görevlisiydi.

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