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Turgay Deniz: "Güney Kıbrıs'ta Kuzey'den gelen ürünlere karşı psikolojik baskı var"

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Güney Kıbrıs’ta Kuzey’den gelen ürünlere karşı psikolojik baskı olduğunu söyledi.
Turgay Deniz: "Güney Kıbrıs'ta Kuzey'den gelen ürünlere karşı psikolojik baskı var"

BRT Haber’de, İki Toplumlu Girişimcilik ve Ticaret Komitesi Rum Başkanı Fidias Pilidis’ın “Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki ticaretin beklenenin altında olduğunu” yönündeki söylemlerini değerlendiren Deniz, 2005 yılda Yeşil Hat Tüzüğü tahtında başlayan ticarette hiçbir ilerleme sağlanamadığını, 4 milyon euro ile başlayan ticaretin aynen devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, İki Toplumlu Girişimcilik ve Ticaret Komitesi Rum Başkanı Fidias Pilidis’ın “Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki ticaretin beklenenin altında olduğunu” yönündeki söylemlerini BRT’ye değerlendirdi.

Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki ticaretin beklenenin altında olduğunu doğrulayan Deniz, 2005 yılda Yeşil Hat Tüzüğü tahtında başlayan ticarette hiçbir ilerleme sağlanamadığını söyledi.

4 milyon euro yıllık hacim ile başlayan ticaretin aynen devam ettiğini kaydeden Deniz “tüzük amaca hizmet etmemiştir” dedi.

Tüzüğün AB tarafından Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik seviyesini yükseltmek amacıyla uygulamaya konulduğunu hatırlatan Deniz, Rum Ticaret Odası’nın tüzüğün uygulanmasına karşı olması nedeniyle 15 yılda hiçbir mesafe kaydedilemediğini söyledi.

Rum ticaret odasının tüzüğün haksız rekabete yol açtığına inandığını kaydeden Deniz, Güney Kıbrıs’ta Kuzey’den gelen ürünlere karşı psikolojik baskı olduğunu da belirtti.

Deniz, “Güney Kıbrıs’ta Kuzey’den gelen ürünlere karşı psikolojik baskı vardır. 15 yılda Güney’deki hiçbir markete herhangi bir Kıbrıs Türk ürünü koymayı başaramadık” dedi.

Güney’deki marketlerde Türkiye menşeli ürünlerin satıldığını hatırlatan Deniz “Zaten esas mesele burdadır. Neden Türkiye menşeli ürünlerin satılmasında herhangi bir engel yokken, Kıbrıs Türk ürünlerinin satılmasında engel var” diye sordu.

Konuyla ilgili AB nezninde devamlı görüşmeler yaptıklarını da anlatan Deniz, Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılması için ticaret yapmamızın gerekli olduğunu, iki toplumun birbiriyle ticaret yaparak yalınlaşabileceğini söyledi.

Gerek Rum yönetimi, gerekse Rum Ticaret Odası bu gibi işbirleklerinin ancak çözüm sonrası olabileceğini, çözümden önce herhangi bir işbirliği yapmak istemediklerini açıkca belirttiklerini kaydeden Deniz, “Kıbrıs’ta herhangi bir çözümden gerçekten bahsetmek istiyorsak bizim ekonomik seviyemizi yükseltmemiz gerekmektedir” dedi.

BRT

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