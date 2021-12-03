Turgay Deniz: Teklif Gurur Verici Fakat Siyasete Girmeyi Düşünmüyorum

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kendisini adaylık teklif edildiğini doğrularken siyasete girmeyi düşünmediğini açıkladı.

Zirve Kıbrıs’a konuyla ilgili açıklama yapan Turgay Deniz, Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) aday gösterildiği haberleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Kendisinin adaylığıyla ilgili medyada çıkan ve Başbakan Sucuoğlu’nun kontenjanlarından biri olarak Lefkoşa’dan UBP milletvekili adayı gösterildiği yönündeki haberler doğrultusunda Zirve Kıbrıs’a açıklamada bulunan Turgay Deniz, aday olmayı düşünmediğini ve KTTO Başkanlığı görevini sürdürerek topluma hizmet vermeye devam etmek istediğini söyledi.

Deniz, ayrıca kendisine yapılan teklifin gurur verici olduğunu fakat bugüne kadar siyasete girmediğini bundan sonra da girmeyi düşünmediğini belirtti.