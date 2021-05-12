Turgay Deniz'in Ramazan Bayramı Mesajı

Ramazan Bayramı’nın bütün insanlığa huzur , barış ve sağlık getirmesini diler, tüm halkımızın bayramını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim.
Geçirdiğimiz bu zor günlerde, her zaman olduğu gibi bayramda da sosyal mesafe-maske ve hijyen kurallarına uymalı, tedbirimizi asla elden bırakmamalıyız.
Sağlıkla ve sevgiyle kucaklaşabileceğimiz nice bayramlar dilerim.
KTTO Başkanı
Turgay Deniz
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