Turgay Deniz'in Ramazan Bayramı Mesajı

Ramazan Bayramı’nın bütün insanlığa huzur , barış ve sağlık getirmesini diler, tüm halkımızın bayramını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim.

Geçirdiğimiz bu zor günlerde, her zaman olduğu gibi bayramda da sosyal mesafe-maske ve hijyen kurallarına uymalı, tedbirimizi asla elden bırakmamalıyız.

Sağlıkla ve sevgiyle kucaklaşabileceğimiz nice bayramlar dilerim.

KTTO Başkanı

Turgay Deniz