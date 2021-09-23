Turgül Tomgüsehan Son Kitabı ‘Ada Karanlığı’nı ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye Takdim Etti





KKTC Polis Genel Müdürlüğünde Başmüfettişlik yapan ve aynı zamanda Gazatecilik Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Turgül Tomgüsehan, ‘Ada Karanlığı’ ismindeki ikinci romanında 1999-2008 yılları arasındaki gerçek adli olaylardan esinlendiğini ve kitabın kurgusunu KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta yayınlanan haberler ile KKTC Mahkemelerine yansıyan istinaf dosyalarındaki karar tutanaklarını temel alarak yazdığını belirtti.

ARUCAD Rektörü Vehbi, Tomgüsehan’ı son kitabı için tebrik etti ve şöyle konuştu: “Ada’nın yakın tarihine de ışık tutabilecek bu tarz eserlerin, ülkemizde sanat ve edebiyatın canlı tutulması için her fırsatta desteklenmesi gerektiği kanısındayım. Edebiyatımız, sanat ve Ada kültürümüzün yadsınamaz bir parçasıdır ve ARUCAD olarak üreten, tasarlayan ve yaratan her sanatçıya kapımız daima açıktır.”

Yayıncılığını Galeri Kültür Yayınları’nın yaptığı Ada Karanlığı romanı, Ada’daki kurumların daha şeffaf, daha hukuki, insan haklarına daha duyarlı bir şekilde çalışabilmeleri için yön gösterici bilgiler de barındırıyor.