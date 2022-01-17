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Turgut: Pandemi Vakalarının Takibi İçin Otomasyon Uygulamasına Geçilmeli

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Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, okullardaki pandemi vakalarının takibi için otomasyon uygulamasına geçilmesi gerektiğini kaydetti. 
Turgut: Pandemi Vakalarının Takibi İçin Otomasyon Uygulamasına Geçilmeli

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, okullardaki pandemi vakalarının takibi için otomasyon uygulamasına geçilmesi gerektiğini kaydetti. 


Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sebebiyle okullarda saptanan vakaların takibi noktasında görevlendirilen okul yönetimi ve öğretmenlerin iş yükünün artmasının, eğitim öğretimin işleyişini kaos aşamasına getirdiğini, öğretmenlerin asıl işi olan eğitim-öğretim sürecinde okul idarelerini ve sınıf öğretmenlerini çok yorduğunu söyledi. 


Turgut şöyle konuştu: 


“Bu bağlamda bakanlığın semptomlu öğrencilerin tespiti için otomasyon uygulamasına geçmesi vakaların takibini kolaylaştıracak, okul yöneticilerinin ve öğretmenin üzerindeki ek yükü kaldıracaktır. Bakanlığımızın bu noktada harekete geçip kolaylaştırıcı tedbirler alması elzemdir.”

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