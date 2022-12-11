Ülkemizin sevilen simalarından Turgut Sonap, hayatını kaybetti.
Sonap’ın cenazesi, bugün (11 Aralık Pazar) Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
Ülkemizin sevilen simalarından Turgut Sonap, hayatını kaybetti.
Sonap’ın cenazesi, bugün (11 Aralık Pazar) Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
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