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Turgut Sonap Hayatını Kaybetti

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Turgut Sonap Hayatını Kaybetti
Turgut Sonap Hayatını Kaybetti

Ülkemizin sevilen simalarından Turgut Sonap, hayatını kaybetti.

Sonap’ın cenazesi, bugün (11 Aralık Pazar) Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

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