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Turist gelişlerinde 140 bin barajı aşıldı

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Turist gelişlerinde 140 bin barajı aşıldı
Güney Kıbrıs’ın mart ayında, turistik maksatlı yolcu gelişlerinde yüzde 2,8 oranında artış kaydedilerek 140 bin barajının aşıldığı, bu alanda yeni bir rekora doğru gidildiği bildirildi.

Politis, Rum İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak Mart 2017’de Güney Kıbrıs’a 140 bin 873 yolcu geldiğini, bu sayının Mart 2016’da 137 bin 13 olduğunu yazdı. İstatistik Dairesi bu yıl Mart ayındaki yolcu gelişlerinin daha önceki yılların aynı ayından çok daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Aynı gazete aynı verilere dayanarak Güney Kıbrıs’ta ikamet edenlerin yurtdışı seyahatlerinde de artış kaydedildiğini, Mart 2016’da 86 bin 229 olan bu sayının bu yılın Mart ayında yüzde 19,2 artış göstererek 102 bin 758 olduğunu yazdı.

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