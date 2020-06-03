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Turist gelse bile Turizm sektöründe çalışanların çoğu’ işinden olacak

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KITSAB Yönetim Kurulu üyesi Kilim, “Hükümete güveniyoruz ama turizme dair hiçbir beklentimiz yok. 2020 turistsiz geçecek gibi görünüyor. Sıfırlandık.. Turist gelse bile turizm sektörü çalışanlarının 5’te birini çalıştırabileceğiz” diye konuştu.
Turist gelse bile Turizm sektöründe çalışanların çoğu’ işinden olacak

Tüm dünyada olduğu gibi turizm ülkemizde de krizde ve beklentiler her geçen gün düşüyor…

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu üyesi Erkan Kilim, “Hükümete güveniyoruz ama turizme dair hiçbir beklentimiz yok. 2020 turistsiz geçecek gibi görünüyor. Tüm rezervasyonlarımız sıfırlandı. Turist gelse bile turizm sektörü çalışanlarının 5’te birini çalıştırabileceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kapanan kepenkler çok zor açılacak gibi görünüyor” diyen Kilim, Genç TV ekranlarında devletten acenteler olarak yardım beklediklerini, hükümetin bu acentelerin yanında olmak zorunda olduğunu kaydetti.

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