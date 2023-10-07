Turist olarak kaldığı otelde, hayatını kaybetti...

Girne’de turist olarak bulunan 80 yaşındaki turist Terrence Harold Wılkıns hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 04 Ekim 2023 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Girne’de, turist olarak bulunan 80 yaşındaki turist Terrence Harold Wılkıns’in kalmakta olduğu otel odasında aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayın polisin bilgisine 06 Ekim Çarşamba günü geldiğini açıklayan Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini de bildirdi.