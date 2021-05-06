  • BIST 1.428
  • Altın 482,629
  • Dolar 8,2903
  • Euro 9,9921
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

‘Turistik’ hedef: Hazirana kadar turistin göreceği herkes aşılanacak

»
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mayıs ayı sonuna kadar ‘turistin görebileceği herkes’in aşılanacağını söyledi.
‘Turistik’ hedef: Hazirana kadar turistin göreceği herkes aşılanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mayıs ayı sonuna kadar ‘turistin görebileceği herkes’in aşılanacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugüne kadar yaklaşık 25 milyon doz aşı yapılırken, ikinci dozu da uygulanan, yani aşılaması tamamlanan kişi sayısı 10 milyon civarında. Aşılama hızındaki yavaşlığa tedarikteki sorunlar gerekçe gösteriliyor. Şu an hedef haziran sonuna kadar öncelikle meslek gruplarıyla birlikte 40 yaş üstünde aşılamayı bitirmek.

Türkiye, geçen yıl önemli gelir kalemlerinden turizmde gelir kaybı yaşarken, bu yıl sezon öncesi 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmaya gitti. Böylece turizm sezonu öncesi vaka sayısının azaltılması ve turizmin canlandırılması da amaçlanıyor.

Çavuşoğlu hedef koydu

Almanya’nın başkenti Berlin’de Alman mevkidaşı Heiko Maas’la kameraların karşısına geçen bakan, Türkiye’nin yüzde 26’sının aşılandığını aktararak sürece hız verildiğini kaydetti. Bakan, turizm sezonunda 1,2 milyon turistin ağırlandığını belirterek halkın güvenliği ve turizm için önlemlerin alındığını ifade etti.

Çavuşoğlu, şunları dile getirdi (Videoda 10’uncu dakikadan itibaren): “Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki tedbirlerimizi alalım.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reuters: Türkiye, vatandaşlarını eve kapatırken yabancı turistleri ağırlıyor06 Mayıs 2021 Perşembe 16:50
  • Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kuru ne kadar oldu?06 Mayıs 2021 Perşembe 16:48
  • Sedat Peker: Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu06 Mayıs 2021 Perşembe 15:59
  • Zeytinburnu'nda 5 katlı Bina çöktü06 Mayıs 2021 Perşembe 14:18
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin'de Temaslarda Bulunuyor06 Mayıs 2021 Perşembe 13:33
  • TÜİK: Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,3 kişiye geriledi06 Mayıs 2021 Perşembe 12:31
  • Merkel, Erdoğan'a Libya’dan yabancı askerlerin çekilmesinin, 'önemli mesaj' olacağını söyledi06 Mayıs 2021 Perşembe 12:27
  • İYİ Parti lideri Akşener: İşbirliği olacak gibi gözüküyor, Deva ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum06 Mayıs 2021 Perşembe 12:25
  • T.C Sağlık Bakanlığı'nda tablo skandalı: Vaka sayısının en çok azaldığı 10 ilden 9'u yanlış!06 Mayıs 2021 Perşembe 11:45
  • Türkiye'de İki Doz Kovid-19 Aşısı Yaptıranların Sayısı 10 Milyonu Aştı06 Mayıs 2021 Perşembe 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti