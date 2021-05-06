‘Turistik’ hedef: Hazirana kadar turistin göreceği herkes aşılanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mayıs ayı sonuna kadar ‘turistin görebileceği herkes’in aşılanacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugüne kadar yaklaşık 25 milyon doz aşı yapılırken, ikinci dozu da uygulanan, yani aşılaması tamamlanan kişi sayısı 10 milyon civarında. Aşılama hızındaki yavaşlığa tedarikteki sorunlar gerekçe gösteriliyor. Şu an hedef haziran sonuna kadar öncelikle meslek gruplarıyla birlikte 40 yaş üstünde aşılamayı bitirmek.

Türkiye, geçen yıl önemli gelir kalemlerinden turizmde gelir kaybı yaşarken, bu yıl sezon öncesi 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmaya gitti. Böylece turizm sezonu öncesi vaka sayısının azaltılması ve turizmin canlandırılması da amaçlanıyor.

Çavuşoğlu hedef koydu

Almanya’nın başkenti Berlin’de Alman mevkidaşı Heiko Maas’la kameraların karşısına geçen bakan, Türkiye’nin yüzde 26’sının aşılandığını aktararak sürece hız verildiğini kaydetti. Bakan, turizm sezonunda 1,2 milyon turistin ağırlandığını belirterek halkın güvenliği ve turizm için önlemlerin alındığını ifade etti.

Çavuşoğlu, şunları dile getirdi (Videoda 10’uncu dakikadan itibaren): “Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki tedbirlerimizi alalım.”