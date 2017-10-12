Turistik T izinleri, yasal düzenlemeye kadar durduruldu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu, taksicilerin eylemine neden olan “Turistik T” izinlerini, yasal düzenleme yapılıncaya kadar durdurma kararı aldı.

İzin Kurulu ayrıca, Turistik T (9+1) izinleri ile ilgili olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan yasal düzenlemelerin tamamlanarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulması ve en kısa süre içerisinde yasallaşması konusunda da karar üretti.



Bu arada pazartesi günü eylem yapan ve çeşitli taleplerde bulunan KKTC Birleşik Taksiciler Birliği’nin, hükümetin Turistik T izinleriyle ilgili yeni kararı sonrasında durum değerlendirme toplantısı yaptığı öğrenildi.



Taleplerinin karşılanmaması halinde cuma günü Ercan Havaalanı’nda eylem yapacağını açıklayan birliğin, İzin Kurulu’nun kararıyla ilgili değerlendirmesini gün içinde açıklaması bekleniyor.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün talebi üzerine tek gündem maddesini görüşmek üzere toplanan İzin Kurulu, turistik izinler konusunda bir dizi kararlar aldı.



Açıklamaya göre, “Kurul, bu yıl itibarıyla, İzin Kurulu tarafından verilmeye başlanan Turistik T (9+1) izinlerin, yasalar tahtında verilmesinin herhangi bir engeli söz konusu olmamasına karşın, işletme izinlerinin dışında kullanılması nedeniyle, ortaya çıkan haksız rekabeti önlemek amacıyla bakanın talimatı doğrultusunda” toplandı.



İzin Kurulu, prensip kararı üreterek, Turistik T (9+1) izinlerinin, yasal düzenlemeler sonuçlanıncaya kadar görüşülmemesi kararını aldığı açıklandı.



ETKİN DENETİM YAPILACAK

Toplantıda, söz konusu izinlerle ilgili etkin denetim yapılması ve koltuk sayısında (9+1) yasalara aykırı şekilde azaltmaya giden işletmelerin ya da kişilerin izinlerinin iptal edilmesi, araçlara da polis tarafından el konulması kararı alındı.



YASAL DÜZENLEME MECLİS’E SUNULACAK

İzin Kurulu toplantısında ayrıca, Turistik T (9+1) izinleriyle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan yasal düzenlemelerin tamamlanarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulması ve en kısa sürede yasallaşması konusunda da karar üretildi.