Turistik Ürün Geliştirme ve Satış sertifikaları verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Lipa Danışmanlık ortaklığı ile Suriçi’ndeki esnaf ve işletme sahiplerine yönelik düzenlenen “Turistik Ürün Geliştirme ve Satış” eğitim sertifikaları bugün Bandabuliya Sahnesi’nde verildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Lipa Danışmanlık ortaklığı ile Suriçi’ndeki esnaf ve işletme sahiplerine yönelik düzenlenen “Turistik Ürün Geliştirme ve Satış” eğitim sertifikaları bugün Bandabuliya Sahnesi’nde verildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Levent Gürdöl tarafından verilen “Turistik Ürün Geliştirme ve Satış” eğitimiyle turizm potansiyelini canlandırmayı amaçlıyor.

Suriçi’ndeki esnaf ve işletme sahiplerine yönelik eğitimi tamamlayanlara ise sertifikaları LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından ver