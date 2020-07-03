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Turistler test sonuçları açıklanana kadar rezervasyon yaptıkları otelde bekletilecek

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Başbakanlık’tan yapılan açıklamada ülkeye gelen turistlerin PCR testlerinin sonuçları açıklanana kadar rezervasyon yapmış oldukları otellerde izole edilecekleri belirtildi.
Turistler test sonuçları açıklanana kadar rezervasyon yaptıkları otelde bekletilecek

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ kapsamına alınan Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde ülkemizde turizm faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir zeminde gerçekleştirilebilmesinin sağlanması amacıyla bazı düzenlemeler hayata geçirilecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre kontrollü olarak turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılırken toplum sağlığının da korunmasının büyük önemi bulunduğu bilincinden hareketle, kara, deniz ve hava sınır kapılarından giriş yapacak olan otel rezervasyonlu turistler ülkeye girişlerinde PCR testleri yapıldıktan sonra test sonucunu beklemek üzere rezervasyon yaptırmış olduğu otele gönderilecek.

Söz konusu turistler test sonuçları çıkana kadar konaklayacakları otel içerisinde gözetim altında tutulacaklar.

Gözetim altında bulunan turistlerin aynı ortamda bulunanlarla temas etmemeleri ve otelden dışarı çıkışlarına izin verilmeyerek halkla bir araya gelmemesi için de gerekli tüm tedbirler otel tarafından alınacak ve otel işletmelerinin sorumluluğunda uygulanacak.  

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