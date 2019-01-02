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Turistlerin güney Kıbrıs'tan kuzeye geçisini engelleyen Rum yönetimine Dışişleri'nden kınama

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Turistlerin güney Kıbrıs'tan kuzeye geçisini engelleyen Rum yönetimine Dışişleri'nden kınama
Turistlerin güney Kıbrıs'tan kuzeye geçisini engelleyen Rum yönetimine Dışişleri'nden kınama

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde

"Bir süredir Kıbrıs’a Larnaka Havalimanı’ndan gelerek kara sınır kapılarından ülkemize giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişiler GKRY makamlarınca Larnaka Havalimanı’nda sorgulandıktan sonra geri çevrilmekte ve ülkelerine geri gönderilmektedir.

Son olarak, yeni yıl münasebetiyle ülkemize tatil maksadıyla gelmek isteyen 30’u aşkın İsrail vatandaşına, GKRY makamlarınca Larnaka Havalimanı’ndan giriş izni verilmeyerek ülkelerine geri gönderildikleri yönünde bilgiler gelmektedir.

Rum Yönetimi’nin tatil maksadıyla ülkemize gelmek isteyen insanların uğrayacağı maddi ve manevi mağduriyeti umursamadan, sırf ülkemize bir faydası olmaması için bu tür keyfi uygulamalara başvurmasını üzüntü ile gözlemlemekteyiz.

Herhangi bir yasal dayanaktan yoksun ve keyfi şekilde yapılan bu yakışıksız ve hasmane uygulama ne uluslararası hukuk ile ne de Rum Yönetimi’nin her fırsatta savunduğu Avrupa ilkeleri ve değerleri ile örtüşmektedir.

Rum Yönetimi’nin ülkemize uyguladığı ekonomik, kültürel ve sportif izolasyonun bir başka yöntemi olan bu uygulamanın sona ermesi yönünde defaten çağrı yapmamıza rağmen, iki taraf arasındaki güven bunalımını daha da derinleştiren söz konusu uygulama ısrarla devam ettirilmektedir.

Rum tarafının son dönemde sıklıkla başvurduğu bu uygulamayla mevcut vizyon ve zihniyetinin değişmediği bir kez daha gözler önüne serilmekte, Kıbrıslı Türklere yönelik tahammülsüz ve kısıtlayıcı davranışlarının devam ettiği en açık şekilde görülmektedir.

Sergilenen tutum, dünya ile temas etmemize, nefes almamıza her fırsatta engel olmaya çalışan bir zihniyetin sonucudur ve kabul edilmezdir. Hatırlanacağı üzere, 2018 yılında ülkemize tatil maksadıyla gelmek isteyen bir Rus turist Larnaka Havalimanı’na varmasını müteakip Rum makamlarınca gerekçe gösterilmeksizin tutuklanmış, alıkonmuş ve sınır dışı edilmiştir. Yine 2018 yılında Kahire Üniversitesi’nde görevli bir profesör ülkemizde bulunan bir üniversitede ders vermek üzere Larnaka Havalimanı’ndan giriş yapmasını müteakip gerekçe gösterilmeksizin Kuzey’e geçişi engellenmişti. Ayrıca, her yıl ülkemizde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2017 yılında 19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali vesilesiyle aralarında Sırbistan’ın da bulunduğu çeşitli ülkelerin çocuk gösteri grupları Larnaka Havalimanı’nda Rum polisi tarafından saatlerce bekletildikten sonra girişleri engellenmişti.

Öyle anlaşılmaktadır ki, yılbaşında İsrailli turistlerin başına gelen bu talihsiz olay münferit bir uygulama olmayıp, Rum tarafının ısrarla sürdürmekte olduğu bir politikanın devamı niteliğindedir. GKRY bu uygulamalarına son vermediği taktirde bizim de bazı adımlar atacağımızı ve bu yapılanlara seyirci kalmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir yandan iki taraf arasında güven tesis edilmesi gereğinden bahsederken diğer yandan Kıbrıs Türk Halkının dünya ile temasını engellemeye çalışmak ne iyi niyet ile ne de hakkaniyet ile bağdaşır."

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