Turizimcilerden ortak yorum: TL’nin avantajlarını kullanamıyoruz

İngiltere’nin en büyük seyahat sigortası kuruluşu Post Office, “Holiday Cost Barometer” 2022 raporunu yayınladı. Tatil Maliyetleri Barometresinin bulgularına göre, 2022 için en değerli 15 destinasyon içinde Türkiye ile Güney Kıbrıs ilk 5'te yer alıyor.

Rapor, Marmaris'te yerel fiyatların 2019 yazına kıyasla iki katına çıktığını, ancak o zamandan bu yana TL’ deki düşüşün bu etkinin azalmasına yardımcı olduğunu öne sürdüğünü belirtiyor.

Kıbrıs Postası’na konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çağıner, TL kullanmamızın bize göre pahalılık onlara göre ucuzluk olduğundan bahsederek maalesef bu avantajı kullanamıyoruz, çünkü tanıtım yapmıyoruz dedi.

"İNSANLAR BİLMEDİĞİ İÇİN GELMİYOR"

KKTC diye bir destinasyon tanıtım yapılmadığı için kalmadı ifadelerini kullanan Çağıner, KKTC'nin Güney Kıbrıs’a göre çok daha ucuz ama insanlar bilmediği için gelmediğini ifade etti.

"İNGİLİZ MÜŞTERİLERİMİZDE DÜŞÜŞ VAR"

İngiliz müşterilerde düşüş olduğundan bahseden Çağıner, tanıtım ve pazarlama yapılması gerektiğini söyledi.

Çağıner, “Pazarlama yapmalıyız ki insanlar oradan buraya gelsin, tanıtımda büyük eksiğimiz var” açıklamasında bulunarak, onlara göre ucuz bizlere göre pahalı oluşumuzu olumlu yönde kullanmamız gerektiğini ifade etti.

Orhan Tolun, ülkemizde TL kullanılıyor olmasının fırsatının değerlendilmediğini belirtti. Tolun, Güney Kıbrıs için bunun bir avantaj olduğundan bahsetti.

"Türkiyede evler TL’dir piyasadaki işlemlerde TL’den işlem görüyor" diye konuşarak, hesaplanan rakam sterline vurulunca oradaki fiyatlar avantaj dedi.

Tolun, araba ve evlerin KKTC’de sterlin üzerinden satıldığını ifade ederek, para edecek şeylerin sterlin üzerinden satıldığından bahsetti.

"BU FIRSATI BİZLER DEĞERLENDİREMİYORUZ"

"TL kullanıyoruz aslında KKTC’de ama insanlar bunu algılamıyor" diye konuşan Tolun, bu fırsatı bizler 'değerlendiremiyoruz' açıklamasında bulundu.

Bizim için TL'nin değer kaybetmesi dezavantajken, Güney Kıbrıs için bu bir avantaj olduğundan bahestti. Tolun,"Onlar alışverişini buradan yapıyor, benzinini buradan alıyor, burada geziyor" dedi.

kaynak : Kıbrıs Postası