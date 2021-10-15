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Turizm Acentelerine 600 Bin TL Teşvik Ödemesi Yapılacak

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Bakanlar Kurulu, çeşitli kurum ve kişilerce turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla toplam 601 bin 978 TL tanıtım masrafının karşılanmasına karar verdi.
Turizm Acentelerine 600 Bin TL Teşvik Ödemesi Yapılacak

Bakanlar Kurulu, çeşitli kurum ve kişilerce turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla toplam 601 bin 978 TL tanıtım masrafının karşılanmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu’nun Salı günkü toplantısında alınan ve dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile çeşitli kurum ve kişilere turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla toplam 601 bin 978 TL 35 kuruş tanıtım masrafı, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Turizm Acentelerine" kaleminden karşılanacak.

Bakanlık onayı ile ülkeye getirdikleri turistler için ödenecek teşvikten yararlanacak acenteler ise Hetim Turizm, Akmina Travel, Northern Travel, Wintersun Golf, Bella Pais Travel, Kyrenia Holidays, Puzzle Travel, Maestro Travel, Cypriot Quartet Travel, CABA Travel, Kaleideskop Turizm ve Kösezade Turizm, All Year Cyprus, Arkın Messe, Malyalı Turistik Servisleri ve Akgünler Turizm olarak belirtildi.

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