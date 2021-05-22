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Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Kapalı Turizmin 5 Güne Çıkarıldığını Duyurdu

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Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın kontrolünde nisan ayından itibaren başlatılan ve halen devam eden kapalı turizm modeli ile ilgili bazı değişiklikler oldu.
Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Kapalı Turizmin 5 Güne Çıkarıldığını Duyurdu

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın kontrolünde nisan ayından itibaren başlatılan ve halen devam eden kapalı turizm modeli ile ilgili bazı değişiklikler oldu.

Konu ile ilgili olarak Bakanlık Basın Bürosu aracılığı ile açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı turizm modeli ile ilgili değişiklikleri anlattı.

Kapalı turizmin başladığından itibaren, 4 haftalık süre içerisinde 3132 kişinin “kapalı devre” turizm sistemi ile otellerde misafir edildiğini anlatan Ataoğlu, bu modelin sorunsuz bir şekilde sürmesinden dolayı sistemde yeniliklerin yapıldığını söyledi.

Kapalı turizm kapsamında 3 günlük konaklama imkanı bulan yolcuların artık 5 günlük konaklama yapabileceğini de ifade eden Ataoğlu, uçuş sayısının ise 6’dan 10’a çıkarıldığını bunun da gelen yolcu sayısında bir nebze olsun artış yaşanmasına vesile olacağını vurguladı.

Kapalı turizmin başladığı 4 haftalık süre zarfında 3132 kişi içerisinden toplam 10 pozitif vakaya rastlandığını, bu oranın ise binde 3 gibi düşük bir oran olduğunu dile getiren Ataoğlu, pozitif çıkan bazı yolcuların ülkemizde tedavi edildiğini, bazı yolcuların ise ambulans uçakla geri döndüğünü ifade etti.

Bu dönemde yaklaşık 2500 personelin kapalı turizm hizmeti veren otellerde çalıştığını vurgulayan Ataoğlu, yaklaşık 8 bin ailenin evine ekmek parası götürdüğünü, devlet maliyesine katkı sağlandığını, SSK ve İhtiyat Sandığı gibi yatırımların yapılmasına da vesile olduğunu söyledi.

Otellerden alınan bilgiye göre, 4 haftalık süre zarfında 5 otelin ekonomiye olan katkısının yaklaşık 19 milyon TL olduğunu söyleyen Ataoğlu, hem yerli üreticinin, hem de ithalatçının desteklendiğini, bunun da ülke ekonomisine ve ülke esnafına büyük katkı sağladığını belirtti.

Ülke turizminin dibe vurması nedeni ile ülke ekonomisinde daralma yaşandığını anlatan Ataoğlu, ülkenin lokomotif sektörü olan turizmin ayağa kalkması ve ekonominin yeniden canlanması için bakanlık olarak yeni çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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