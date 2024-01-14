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"Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu'na Yönelik Rüşvet İddiaları: Polis Soruşturması Sürüyor"

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Özersay'dan Fikri Ataoğlu'na RÜŞVET suç duyurusu! Polis devrede!
"Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu'na Yönelik Rüşvet İddiaları: Polis Soruşturması Sürüyor"

Kuzey Kıbrıs'ın turizm sektöründen sorumlu Bakanı Fikri Ataoğlu'na karşı ortaya atılan rüşvet iddiaları, kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. İddialara göre, Bakan Ataoğlu'nun, Kalkınma Bankası'ndan kredi alınması karşılığında önce 500 bin TL ve bir daire, daha sonra ise 2,5 milyon TL talep ettiği belirtiliyor.

27 Aralık tarihinde, iddia sahibi Nurel'in polise başvurmasıyla başlayan süreç, polis tarafından ciddiyetle ele alındı. İlk olarak Nurel'in ifadesine başvuruldu, ardından ise olaya tanıklık ettiği söylenen görgü tanığının ifadesi alındı. Polis, rüşvet iddialarıyla ilgili detaylı bir soruşturma yürüterek gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Şu ana kadar ortaya çıkanlar, iddiaların basit bir şikayet olmadığını ve polis tahkikatının hala devam ettiğini gösteriyor. Kamuoyu, Bakan Ataoğlu'nun rüşvet iddialarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

İşte HP Lideri Kudret Özersay'ın açıklaması;

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Kalkınma Bankası’ndan kredi verilmesi karşılığında rüşvet istediği (önce 500 bin TL ve bir daire, sonra 2,5 milyon TL) yönünde yapılan iddialar hakkinda iki hafta önce (27 Aralık) polise şikayette bulunmuştuk. Konu orada kalmadı.

Polis önce iddia sahibi Nurel’in ifadesine başvurdu. Geçtiğimiz gün de iddia edilen olayda orada bulunduğu söylenen GÖRGÜ TANIĞI olduğu söylenen kişinin de ifadesini aldı. Özetle rüşvet iddiası konusunda başlatılan POLİS TAHKİKATI DEVAM EDİYOR. Biz sadece göstermelik bir başvuru yapmadık, süreci yakından takip ediyoruz ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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