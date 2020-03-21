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Turizm Bakanı Üstel: “Alman turistler 24 mart itibariyle ülkelerine gönderiliyor”

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Turizm Bakanı Üstel: “Alman turistler 24 mart itibariyle ülkelerine gönderiliyor”
Turizm Bakanı Üstel: “Alman turistler 24 mart itibariyle ülkelerine gönderiliyor”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Salamis Otel’de karantinadaki Alman vatandaşlarının karantina sürelerinin dolacağı 24 Mart Salı saat 00.00’dan itibaren temin edilen charter seferlerle ülkelerine geri gönderileceklerini ifade etti. 

Üstel, halka, hükümetin aldığı tedbirlere güven duyarak riayet etmeleri çağrısında da bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, hükümetin korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler ve özellikle karantina altındaki gerek Alman turistlerin durumu gerekse de KKTC vatandaşlarının karantina şartları hakkında açıklamalarda bulundu.

Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

“Küresel salgın haline gelen ve dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden Korona virüs salgını ile ilgili olarak, hükümetimiz agresif ve radikal tedbirler almış, Bakanlar Kurulumuzca alınan bu tedbirler her an değerlendirip, gerektiği zaman daha ileri tedbirleri alma kararlılığındadır.

Hükümet olarak almış olduğumuz ve sadece toplum sağlığını gözeten tedbirler, Dünya Sağlık Örgütünce alınması elzem tedbirler kapsamında yer almaktadır. Ancak aldığımız bu tedbirlerin olumlu sonuçlar doğurabilmesi için, halkımızın bu alınan tedbirlere uygun hareket etmesi zorunluluğu bir gerçektir.

Bu bağlamda, halkımızın panik yapmadan, alınan tedbirlere güvenerek, uygun hareket etmesi çok önemlidir.

Hükümetimiz bir bütün halinde, başta Sağlık Bakanlımız Ali Pilli’nin bilgilendirmeleriyle, gelişmeleri sürekli olarak takip etmekte, alınması gereken yeni tedbirleri sürekli bir biçimde görüşmekte ve tüm bu tedbirleri sadece ve sadece toplum sağlığı gözeterek alınmakta olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Hükümetimizin almış olduğu etkili ve radikal tedbirler arasında yer alan, KKTC vatandaşları dışındaki ülke vatandaşlarının, KKTC’ye girişinin yasaklanmış olması. Ülkeye gelen KKTC vatandaşlarının da 14 günlük gözetim altında tutulması tedbiri de büyük bir titizlik ve standartlara uygun bir şekilde uygulandığını belirtmek isterim…”

“3 KİŞİNİN TEDAVİLERİ TAMAMLANIP, TABURCU EDİLDİ”

Turizm Bakanı Üstel, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının özverili ve meşakkatli hizmetleri sayesinde Covit-19 pozitif olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 3 Alman turistin dün itibariyle tedavilerinin tamamlandığını, Covit-19 negatif olarak taburcu edildiklerini kaydetti.

“Taburcu edilen Alman vatandaşları Salamis Otelde ülkelerine geri gönderileceği güne kadar misafir edileceklerdir” diyen Üstel, Salamis Otel’de karantina şartlarında bekletilen Alman vatandaşlarının da, karantina şartlarına uygun bir biçimde, bir birlerinden izole bir şekilde bekletildiklerini kaydetti.

TURİSTLER KARANTİNA SÜRELERİNİN DOLACAĞI 24 MART SALI GÜNÜ ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

Üstel, turistlerin karantina sürelerinin dolacağı 24 Mart Salı saat 00.00’dan itibaren temin edilen charter seferlerle ülkelerine sağlıklı bir şekilde geri gönderileceklerini ifade etti. 

“Halkımızın, hükümet olarak aldığımız tedbirlere güven duyarak riayet etmelerini özellikle bir kez daha belirtir, gerek olması durumunda daha etkin tedbirleri alma kararlığı içerisindeyiz” diyen Üstel, hükümet olarak toplumun sağlığını ön planda tutan tedbirler yanında, hükümetin ekonomik anlamda da almış olduğu tedbirlere ek tedbirler alınmasının da söz konusu olduğunun altını çizdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarını gönülden tebrik ettiklerini dile getirerek, dün akşam saatlerinde sağlık çalışanlarına yönelik olarak başlatılan minnet alkışlarının devam etmesi konusunda da çağırıda bulundu.

Üstel, “Her zaman ve her şartta, her konuda olduğu gibi, küresel salgında da bizlerin yanında olan, her türlü desteği bizlerden esirgemeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, yaşamımızı ciddi şekilde etkileyen koronavirüs salgınını, el birliği ve aldığımız tedbirlere uyarak atlatacağız” diyerek, mecbur kalmadıkça, kimsenin evinden çıkmaması gerektiğini kaydetti.

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