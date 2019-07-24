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Turizm Bakanı Üstel Ankara’da

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Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya gitti.
Turizm Bakanı Üstel Ankara’da

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşmek üzere Ankara’ya günlük ziyaret gerçekleştiren Üstel, ilk olarak KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve büyükelçilik mensupları tarafından karşılanan Üstel, burada Ankara ziyareti ile ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, bakanlık görevine geldikten sonra gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti Ankara’ya gerçekleştirdiğini belirterek, burada Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşeceğini kaydetti. 

Üstel, ziyaretin nezaket ziyareti olması yanında KKTC turizmi adına yapılabilecek iş birliği ve iyileştirmeler konusunda görüş alış verişinde bulunulacağını söyledi. 

GÜNDEMDE TANITIM VE ULAŞIMLA İLGİLİ KONULAR VAR

Turizm Bakanı Üstel, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a gerçekleştirecekleri ziyarette ayrıca Türkiye’de başlatılan tanıtım faaliyetleri ile ilgili de iş birliği alanlarının oluşturulması konusunda da görüş alış verişinde bulunulacağını belirtti.

Üstel, KKTC’nin bir ada ülkesi olduğunu, bu yüzden ulaşımda büyük sıkıntılar çektiklerini belirterek, ulaşımda yaşanan sıkıntıların da görüşmede ele alınacak konular arasında olduğunu kaydetti. 

Ulaşım konusundaki sıkıntıların giderilmesine yönelik olarak bakanlıkça çalışılan alternatiflerinin olduğunu da söyleyen Üstel, özellikle uçak biletlerindeki yüksek fiyat uygulamalarının önüne geçebilmek adına bir takım teknik çalışmalar yaptıklarını belirterek, ziyarette bu çalışmaların da görüşüleceğini kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin her bir kurumunun KKTC’ye ayrı bir önem verdiklerinin bilinci ve memnuniyeti içerisinde olduklarını da ifade etti.

Üstel ayrıca İstanbul Düzce’de yaşanan sel felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere rahmet mesajlarını ileterek, yaşanan bu acının bir kez daha tekrar etmemesi temennisinde bulundu. 

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