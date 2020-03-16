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Turizm Bakanı Üstel: Çarşamba’ya kadar tüm turistler ülkelerine dönmüş olacak

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Turizm Bakanı Üstel: Çarşamba’ya kadar tüm turistler ülkelerine dönmüş olacak
Turizm Bakanı Üstel: Çarşamba’ya kadar tüm turistler ülkelerine dönmüş olacak

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, BRT’de konuk olduğu GündemArtı programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de görüldüğüne işaret eden Bakan Üstel, Bakanlar Kurulu’nun hem öncesinde hem de virüsün görüldüğü günden bu yana etkili tedbirleri hızlı bir şekilde uygulamaya koyduğunu hatırlattı

Koronavirüs görülmeye başladığı andan itibaren yaptıkları müdahale ile riskli ülkelerden turist girişini durdurduklarını kaydeden Üstel, ancak o noktada bile ülke otellerinde konaklayan 4 bin 200 civarında turistin bulunduğunu anlattı.

Üstel, koronavirüs tedbirleri alındıktan sonra ilk yaptıkları işin bu turistleri geldikleri ülkelere geri göndermek olduğunu ifade ederek, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Finlandiya ve Danimarka gibi üçüncü ülkelerden gelmiş olan turistlerin geri gönderilmesi için çalışma başlattıklarını aktardı.

Ülkeye charter seferlerle gelmiş olan bu turistleri geri göndermek için bir planlama yaptıklarını anlatan Üstel, bu akşam itibarıyla ülkeye charter seferle gelmiş olan tüm turistlerin ülkelerine dönüşlerinin sağlanmış olacağını söyledi.

Üstel, “Münferit olarak, yani tarifeli seferlerle gelenler veya Güney Kıbrıs’tan Larnaka üzerinden değişik hava yollarından gelen turistlerin de süreleri dolmadan ülkemizi terketmelerini rica ettik. Çünkü zaten alınan tedbirler nedeniyle otellerinden çıkamayacaklardı. Bir an önce gitmelerinde fayda var ve bunu kırmadan dökmeden izah etmeye çalıştık” dedi.

Ünal Üstel, tarifeli seferle gelmiş turistlerin dönüşünün de Çarşamba’ya kadar tamamlanacağını açıkladı. 

Üstel, “Tüm bunlar gittikten sonra bizim elimizde kalan Salamis ve onun yanındaki iki otelde gözetimdeki turistlerdir. Bunların da hepsini önümüzdeki Pazartesi göndereceğiz. İlgili şirketlerle temastayız, Alman elçisiyle temastayız ve bu insanlara elimizden geldiği kadar iyi bakmakla mükellefiz. Ve bu mükellefliğimizi de yerine getiriyoruz. Yaklaşık bin kişi olan bu insanları da 6-7 charter seferiyle önümüzdeki Pazar ve Pazartesi ülkelerine göndereceğiz. Bu tarihten sonra ülkemizde hiçbir üçüncü ülke vatandaşı turist kalmayacak” dedi.

Gözetim altında tutulan turistlerin koşularına da değinen Üstel, bu insanların ve söz konusu otel çalışanlarının mağdur olmaması için girişimde bulunduklarını ifade ederek, yemek ihtiyacının karşılanması için bir catering firması ile anlaştıklarını, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın da gerek yemek gerekse hijyen konusunda takviye sağladığını söyledi.

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