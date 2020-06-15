Turizm Bakanı Üstel: Ortada bir hukusuzkuk yoktur

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel hafta sonunda ülkemize gelen ve tartışma konusu olan özel uçakla ilgili Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Üstel basın toplantısında yaptığı açıklamada , dün tartışma yaratan uçağın tamamen yasal bir çerçevede ve yasal zemin üzerinde geldiğini kaydetti.

Üstel'in açıklaması şöyle;

"Söz konusu uçakla bu ülkeye gelirken turizm bölgesinde bulunan Lapta Belediyesi’nin bir ihalesi için geldiler. Bu ihaleyi alan şirketin süresi dolmak üzere olduğu için Lapta Belediye Başkanı’nın yaptığı çağrı nedeniyle ilgili kişiler ülkeye gelmiştir. Gelen kişi dünya üzerindeki 2. büyük turizm şirketinden birinin sahibidir. Lapta Belediyesi’nin yaptığı çağrı nedeniyle geldiğini belirtmek isteriz. Bu alanın teknik özelliklerini yerinde çalışmaları için bir çağrı yapıldı. Bu çağrı üzerine de büyük şirketlerin istişare etmesi gerekebilir. Müteahhitler Birliği’nin bize bir talebi olmuştur. Bu insanların buraya gelmesi için bütün kriterleri yerine getirerek inceleme için izin istendi.

Biz bu çağrıya olumlu yaklaştık ve ilgili şrketin geleceği ekip listesini bize gönderdiler. Sağlık Bakanlığı’ndan izinlerini alıp dağıtımının hem Turizm Bakanlığı’na hem de Sivil Havacılık Kurumu’na götürdük. Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirirken gelecek teknik heyetin de isimlerini vererek karantina hotelinde kalmaları sağlandı.

Bu insanlar buraya gelirken Lapta Belediyesi’nin emailden çağrı yaptığını, birinci şirketin 26 Haziran’dan süresi dolacağını ve önceden ikinci şirketin değerlendirme yapmak istediğini belirtti.

18 Mayıs'ta Lapta Belediyesi'nden e-mail ile ikinci gelen şirkete davet yapılmıştır.

Burada kimsenin artniyeti yoktur ve tamamen kriterler çerçevesinde bu izni yaptık. Biz görevimizi yaptık ilgili bakanlıklar da bu iznin takipçisi oldular. Bu yatırımların ülkemizde gerçekleşmesi için de mütemadiyen Müteahhitler Birliği Başkanı ile istişare içerisindeyiz. Hukuksuzluk gibi bir durum yoktur.

Bundan daha önce de bu tip izinlendirmeler yapılmıştır. Daha önce de gelip bazı çalışmalar yapılmıştır.

Müteahitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise şöyle konuştu;

Bu olayın buraya gelmiş olması bizi çok üzdü. Anex Tour çok büyük bir firmadır. Bütün dünyanın peşinde koştuğu bir tur operatörüdür. Söz konusu firmayı ülkemize kazandırmak için çok büyük çaba sarfettik.

Birinci teklif olmazsa ikinci teklif veren firma ile Lapta Belediyesi'nin ilişkilerini iyi tutmasını istedik. Çok büyük bir firma olduğunu söyledik. Büyük değişim etkisi yaratabilecek bir firmadır. Güneye 500 bin turist götüren bir operatördür.

Müteahhitler Birliği olarak biz zaman zaman yurtdışından gelen firmalara karşı oluruz zaman zaman ise yanında oluruz. Toplum faydasını değerlendirerek bu kararı veririz.

Konunun sanki yangından mal kaçırırmış gibi değerlendirilmesi ve siyasette iç hesaplaşmaya maruz bırakılması çok üzücüdür. Biz Müteahhitler Birliği olarak bu firmaya sahip çıkılması gerektiğini söyledik.