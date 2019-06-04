Turizm Bakanı'nın eşi, çalışanına el öptürüp dolar verirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un elini öptürdüğü çalışanına 100 dolar verdiği kareyi paylaşması büyük tepki çekti.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından görüntülere tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Yarkadaş “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dolara karşı mücadele ettiklerini söylerken, kabinesinin Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, bayramda elini öptürdüğü kişiye 100 dolar veriyor ve bunu bir de instagramda yayınlıyor. Yaptıklarının hangisini eleştireyim doğrusu ben de şaşırdım” ifadesini kullandı.

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy tepkilerin ardından fotoğrafı sildi ve olayın bir espriden ibaret olduğunu ifade etti. Bayramda sanatçı Alişan'ın yeğenlerine dolar dağıtmasını ti'ye alarak böyle bir paylaşımda bulunduğunu belirten Ersoy, buna rağmen kendisine gelen kötü yorumlara ''Lütfen yapmayın'' diye yanıt verdi. Pervin Ersoy'un eleştirilerin ardından şu mesajı paylaştı:

''Yaaa açıkladım espriyi ne olur yapmayın Allah aşkına Alişan dolar dağıtmış yeğenlerine bugün onu ti ye aldık... Yanımda çalışan personelime espri yaptık diye yazdım yapmayın ne olur ben o kadar salak mıyım açıklayarak koydum yine okumadan dünya kadar yazıyorsunuz... Sizlerin bu tepkilerini bilecek kadar aklım var benim... Lütfen yapmayın''