Turizm Bakanlığı: Aşısız kişiler dairelere PCR’sız alınmayacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı, bakanlıkta işlem yapacak aşısız vatandaşlardan PCR veya antijen test şartı istediğini duyurdu.

26 Temmuz Pazartesi gününden itibaren devreye girecek olan uygulamanın artan vakalar ve halkın aşılanmasını teşvik etmek amacı ile yapıldığı kaydedildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, bakanlıkta işlem yapacak aşısız vatandaşlardan PCR şartı istediği belirtildi. Bakanlık ve bağlı bulunan dairelerine aşısız kişilerin PCR’sız alınmayacağını ifade edildi.

Aşısız kişilerden 7 günlük PCR ya da Antijen negatif test sonucu talebi

Vakaların artması ile hızla yayılan virüsün daha fazla yayılmasını önlemek ve halkın aşılanmasını teşvik etmek amacı ile alınan bu kararla, 26 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Turizm ve Çevre Bakanlığı’na ve bağlı bulunan dairelerine aşısız vatandaşların alınmayacağını, aşısız kişilerin sadece 7 günlük PCR ya da Antijen negatif test sonucu göstererek girebileceklerini açıkladı.

“Tüm kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi ve aşılanmanın artması için atılan bir adım”

Açıklamada; “Ülkedeki tüm sektörler bu dönemde çok etkilenmiştir. Turizm paydaşları da bundan en çok etkilenenler olmuştur. Bundan dolayı da, turizm sektörünün canlanmaya başladığı bu günlerde alınan bu karar tüm kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi ve aşılanmanın artması için atılan bir adım olarak düşünülmektedir.” denildi.