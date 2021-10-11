Turizm Bakanlığı ile DAÜ arasında Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarı için protokol imzalandı

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın protokol imza töreninde açıklamada bulunarak, imzalanan protokolle Kurucu Cumhurbaskanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlenmesi için Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından Kurucu Cumhurbaşkanı’na yaraşır bir şekilde proje hazırlanacağını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Bakanlar Kurulu kararı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş‘ın anıt mezarının çevre düzenlemesiyle ilgili projenin Bakanlığı’na geri iade edildiğini ifade etti. Projenin arzu edilen şekilde, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından hazırlanacağına inanç belirten Ataoğlu, akabinde ihaleye çıkılarak projenin en kısa sürede hayat bulacağını sözlerine ekledi.

Açıklamaların ardından protokol imzalandı.