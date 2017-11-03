 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 112.944
  • Altın 156,825
  • Dolar 3,8213
  • Euro 4,4501
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

Turizm Bakanlığına ait RHA’lar kayıp mı?

» »
Turizm Bakanlığına ait RHA’lar kayıp mı?
Bakanlığa ait bazı RHA’ların kayıp olduğu öne sürülüyor.

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi

Turizm ve Çevre Bakanlığında suiistimal ve hatalar devam ediyor. Hafta sonları Cuma gününden, Pazartesi gününe kadar açık bırakılan klimalar ve ışıkların yanı sıra Orman Dairesine bağlı orman yangınlarını gözetleme kulesinde “içkili alemden” sonra bu kez bakanlığa ait bazı RHA’ların kayıp olduğu öne sürülüyor.

Kontak anahtarları üzerinde bırakılan RHA’ların çalınmış olabileceği düşünülerek polise bu konuda bildirimde bulunulduğu ileri sürülüyor.

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, “Turizm Bakanlığındaki olayları inanın anlayamıyoruz. Bilmiyorum son durumdan haberiniz oldu mu? Turizm Bakanlığına ait bazı  RHA arabaları kayıp. Bunların çalınmış olabileceği düşünülüyor. Arabaların üzerinde anahtarları bırakmışlar. Tabi anahtarlar üzerinde olunca arabalar bulundukları yerden alındı. Cumartesinden beri arabalar kayıptır” dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, “duydunuz. Biliyorsunuz, klimalar ve ışıklar haftalarca inadına hafta sonları açık bırakıldı. Bakana duyuruldu sayın bakan aldırmadı. Yangın gözetleme kulesinde içkili alem yapıldı neredeyse bu işi söyleyenler suçlu çıkıyordu. Şimdi de arabaların kayıp olduğu söyleniyor. Bu bakanlıkta Allah aşkına doğru bir şey olmayacakmı? Bakan neden işi sıkı tutup bu olayları engelleyemiyor? Yoksa oy kaybedeceği korkusu onu iş yapamama konumuna mı getirdi” ifadesinde bulundu.

Foto: Arşiv

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Turizm Bakanlığına ait RHA’lar kayıp mı?03 Kasım 2017 Cuma 08:44
  • Erhürman'a mesaj var03 Kasım 2017 Cuma 08:39
  • Çöp kamyonu kaza yaptı: 3 yaralı03 Kasım 2017 Cuma 08:38
  • “Geçici Personel Yasa Önerisi” komitede görüşüldü02 Kasım 2017 Perşembe 17:52
  • Ataoğlu, Ankara'da 3. Turizm Şurası açılış törenine katıldı02 Kasım 2017 Perşembe 17:43
  • Albayrak: İlk derin deniz sondajı 2018 yılında02 Kasım 2017 Perşembe 17:06
  • BKP: “Sendikal hareketi bölmeye çalışıyorlar”02 Kasım 2017 Perşembe 16:15
  • El-Sen’den uyarı02 Kasım 2017 Perşembe 15:10
  • KTOEÖS: “Yeni öğretmen sendikası AKP tarafından kurduruldu”02 Kasım 2017 Perşembe 14:11
  • Denktaş, Berova'dan boşalan görevi kendisi yürütecek02 Kasım 2017 Perşembe 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti