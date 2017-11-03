Turizm Bakanlığına ait RHA’lar kayıp mı?

Bakanlığa ait bazı RHA’ların kayıp olduğu öne sürülüyor.

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi

Turizm ve Çevre Bakanlığında suiistimal ve hatalar devam ediyor. Hafta sonları Cuma gününden, Pazartesi gününe kadar açık bırakılan klimalar ve ışıkların yanı sıra Orman Dairesine bağlı orman yangınlarını gözetleme kulesinde “içkili alemden” sonra bu kez bakanlığa ait bazı RHA’ların kayıp olduğu öne sürülüyor.

Kontak anahtarları üzerinde bırakılan RHA’ların çalınmış olabileceği düşünülerek polise bu konuda bildirimde bulunulduğu ileri sürülüyor.

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, “Turizm Bakanlığındaki olayları inanın anlayamıyoruz. Bilmiyorum son durumdan haberiniz oldu mu? Turizm Bakanlığına ait bazı RHA arabaları kayıp. Bunların çalınmış olabileceği düşünülüyor. Arabaların üzerinde anahtarları bırakmışlar. Tabi anahtarlar üzerinde olunca arabalar bulundukları yerden alındı. Cumartesinden beri arabalar kayıptır” dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, “duydunuz. Biliyorsunuz, klimalar ve ışıklar haftalarca inadına hafta sonları açık bırakıldı. Bakana duyuruldu sayın bakan aldırmadı. Yangın gözetleme kulesinde içkili alem yapıldı neredeyse bu işi söyleyenler suçlu çıkıyordu. Şimdi de arabaların kayıp olduğu söyleniyor. Bu bakanlıkta Allah aşkına doğru bir şey olmayacakmı? Bakan neden işi sıkı tutup bu olayları engelleyemiyor? Yoksa oy kaybedeceği korkusu onu iş yapamama konumuna mı getirdi” ifadesinde bulundu.

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