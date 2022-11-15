  • BIST 4.570,20
  • Altın 1057.939
  • Dolar 18.5659
  • Euro 19.1499
  • Lefkoşa 0 °C
  • Mağusa 0 °C
  • Girne 0 °C
  • Güzelyurt 0 °C
  • İskele 0 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Turizm Bakanlığı'na bağlı 4 dairede müdür değişikliği gerçekleşti

» »
Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi, Turizm Planlama Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin müdürleri değişti.
Turizm Bakanlığı'na bağlı 4 dairede müdür değişikliği gerçekleşti

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı 4 dairenin müdürlerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar görevden alındı, yerine Abdullah Aktolgalı atandı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced görevden alındı, yerine Tankut Rıfkı atandı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi Müdürü Mutlu Ateş görevden alındı, yerine Nazım Ced atandı.

Turizm Planlama Dairesi Müdürü Osman Şeker görevden alındı, yerine ise Mazlum Kortaş atandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Dolaysıyla Mesaj Yayımladı14 Kasım 2022 Pazartesi 21:25
  • KKTC’nin 39’uncu Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanıyor14 Kasım 2022 Pazartesi 20:58
  • Hüseyin Türkmen hayatını kaybetti14 Kasım 2022 Pazartesi 20:47
  • Şentop KKTC’de14 Kasım 2022 Pazartesi 19:10
  • Bakan Arıklı'nın 15 Kasım Mesajı14 Kasım 2022 Pazartesi 18:33
  • Girne Belediyesi Doğa Parkı ve rekreasyon alanı proje ve parkur tanıtımı 13 kasım pazar günü halkın yoğun  katılımıyla gerçekleşti14 Kasım 2022 Pazartesi 17:35
  • Taçoy: “Sosyal bir devlet olarak çocukların korunması ile ilgili politikaları hayata geçirmek önceliğimiz”14 Kasım 2022 Pazartesi 17:21
  • Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasaklarının 16 Kasım’da başlayacağını duyurdu14 Kasım 2022 Pazartesi 17:13
  • Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi yasa tasarıları ile Polis Örgütü Yasa Tasarısı’nı onayladı14 Kasım 2022 Pazartesi 16:53
  • Sağlık Bakanı Altuğra, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı14 Kasım 2022 Pazartesi 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti