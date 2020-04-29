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Turizm Bakanlığı'ndan market ve eczanelere çöp kutusu

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Tıbbi maske ve eldivenlerin kullanıldıktan sonra gelişigüzel atılmaması gerektiğini kaydeden Üstel, bunun önüne geçmek için çöp kutuları hazırladıklarını ifade etti…
Turizm Bakanlığı'ndan market ve eczanelere çöp kutusu

üm market ve eczanelere tıbbi eldiven ve tıbbi maskelerin atılması için çöp dağıtılmaya başlandı…

Alsancak’ta başlayan ve Lefkoşa’da devam eden çalışmalara Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de katılarak uygulamaya ilişkin bilgi verdi…

Lefkoşa’daki bir market önünde konuya ilişkin bilgi veren Çevre Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan, dünyayı etkileyen salgın nedeniyle bazı alışkanlıkların değişmesi gerektiğini söyledi…

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da yaşanan salgının ardından ülkede bir süre normalleşme süreci yaşanacağını kaydetti…

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de hükümetin aldığı tedbirler sayesinde salgının yayılmadan önüne geçildiğini anımsatarak, ancak dünyada ve ülkemizde salgının uzun süreçte gitmeyeceğinin bilincinde olunması ve hareket edilmesi gerektiğini söyledi…

Önümüzdeki süreçte işyerlerinin açılmasıyla birlikte daha çok korunma yöntemlerine ihtiyaç olacağını anımsatan Üstel, maske ve eldiven kullanımının zaruri olmaya devam edeceğini söyledi…

Tıbbi maske ve eldivenlerin kullanıldıktan sonra gelişigüzel atılmaması gerektiğini kaydeden Üstel, bunun önüne geçmek için çöp kutuları hazırladıklarını ifade etti…

Üstel, dağıtımına başladıkları çöp kutularından belirli süreler içinde toplanıp imha edileceğini belirterek, halkın uzun süre bu virüsle yaşamayı öğreneceğini anlattı…

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