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Turizm Bütçesi Komiteden Geçti

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Turizm Bütçesi Komiteden Geçti
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki 2108 yılı bütçesi görüşmeleri çerçevesinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın 145 milyon 333 bin 100 TL olarak öngörülen bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

CANALTAY 
Bakanlık bütçesiyle ilgili söz alan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, çevreyle ilgili bütçenin yeterli olmadığını söyledi.
“Bizi tanıtan, imajımızdaki en önemli etken eski eserlerdir ama eski eserler dökülüyor” diyen Canaltay, eski eserlerle ilgili paraya ihtiyaç olduğunu, restorasyonla ilgili yeterli kaynağın ayrılmadığını savundu. 
Eski eserlerin restorasyonunun tek çatı altında toplanmasının daha doğru olacağını ifade eden Resmiye Canaltay, hükümet programında müzelerden söz edildiğini, onun için de bütçe göremediğini belirtti.
Uçak seferleriyle ilgili de konuşan UBP Milletvekili Canaltay, “Bizim, insanları ülkeye ucuz seferlerle getirebilmemiz gerek. Bütçede bununla ilgili de bir şey göremedim” dedi.
 

GÜNDÜZ
UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi üzerine konuştu. 
Gündüz,  çevreyle ilgili cezaların caydırıcı olması gerektiği üzerinde durdu. 
Girne Turizm Limanı’nın döküldüğünü, Mağusa’ya yeni marina yapılacağının söylenmesine rağmen bunun yapılmadığını dile getiren Gündüz, limanlar ve deniz taşımacılığı özendirilmediği için, uçak bilet fiyatlarının çok yükseldiğini kaydetti. 
 

SANER
UBP Milletvekili Ersan Saner de, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’ndan bütçesiyle ilgili bir sunum kitapçığı istedi. 
Çevre konusunda çok ciddi sorunlar olduğunu, kanalizasyon konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Saner, eski eserler konusunda da, eski şehir merkezleri konusunda verilen ciddi teşviklerin halkla paylaşılmadığını ileri sürdü. 
Restorasyonlar kalemine konulan rakamın, çok komik olduğunu savunan Saner, “keşke bizim konuşmalarımız öncesinde bir sunum yapılsaydı da biz rakamları net bir şekilde görebilseydik” dedi. 
 

AMCAOĞLU
UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, atık yönetiminde yaşanan sıkıntılara değinerek, vahşi çöp alanları konusundaki projenin seçim nedeniyle sonuca ulaşamadığını anımsattı. 
Amcaoğlu, hazır olan projenin bir an önce Bakanlar Kurulu gündemine getirilmesi gerektiğini vurguladı. 
 

TAÇOY 
UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, hükümet programında yapılacağı söylenen bazı işler ve projeler için bütçeye kalem konulmadığını ileri sürerek, en azından yatırım kaleminin açılarak bu işler ve projelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. 
Turizmin çeşitlendirilmesinin yapılabileceğini ifade eden Taçoy, ülkede ilgi turizminin çok da farklı noktalarda olması gerektiğini vurguladı. 
Bütçenin içindeki paraların nasıl ve ne şekilde kullanılacağının açık olarak görülmediğini savunan Taçoy, OTEM’in geliştirilmesi gerektiğini, OTEM’in hep hayallerde kalmış bir şey olduğunu kaydetti. 
Eski eserler ve müzeler için ayrılan bütçenin yeterli olamadığını, yapılması planlanan işlerin projelerinin yapılması için bir kelem ayrılmadığını öne süren Taçoy, müzelerin açılış kapanış saatleri konusunda eleştirilerde bulundu. 
 

HAMZAOĞULLARI 
CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, hür eşeklere ayrılan kaleme değinerek, bu konuda ne yapılacağının açıklanmasını istedi. 
Karpaz bölgesindeki ören yerleri için neler yapılacağını soran Hamzaoğulları, Güneyden Kuzeye otobüslerle toplu müşteri gelebildiğini ifade ederek, ancak buradan Larnaka ve Baf havalimanına neden toplu müşteriyi Kuzeydeki otobüslerin götüremediklerini sordu.  
 

ATAOĞLU 
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, konuşmaları yanıtlarken, bir takım bilgi eksiklikleri olduğunu gözlemlediğini ve çok hızlı bir şekilde bir kitapçık basılıp dağıtılmasının elzem olduğunu kaydetti. 
Bakanlık olarak bütçe konusunda bazı talepleri olduğunu ifade eden Ataoğlu, uçak bileti fiyatları için çok ciddi bir çalışmaları olduğunu söyledi. 

Ataoğlu, deniz taşımacılığı için Girne-Alanya seferleri konusunda bir çalışmaları bulunduğuna dikkat çekerek, Mağusa-İsrail gemi seferlerinin de başlatılmasının planlandığını, bunun devreye girmesi ile 4 ay boyunca 16-18 sefer yapabileceğini düşündüklerini kaydetti. 
Konulara Genel Kurul toplantılarında cevap verebileceği düşüncesinde olduğunu ifade eden Ataoğlu, bakanlığının çalışmalarından kimsenin şüphe etmemesi gerektiğini, bakanlığın üzerine düşen bütün görevleri yapmaya hazır olacağını sözlerine ekledi.  

Ataoğlu, katkı koyan herkese teşekkür etti. 
Konuşmalar ardından Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın 145 milyon 333 bin 100 TL olarak öngörülen bütçesi oylamaya sunularak, oy çokluğu ile kabul edildi. 

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