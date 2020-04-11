Turizm çalışanlarına da bin 500 TL verilecek

Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla Nisan ayı sonunda hükümetin Sosyal Sigorta çalışanlarına yapmayı öngördüğü 1500 TL’lik ödemenin turizm çalışanlarına da yapılması yönünde karar alındığı öğrenildi.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre Başbakan Tatar, dün Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in girişimi sonucu sektör temsilcileri ile yaptığı görüşme sırasında ilgili Bakan ve turizm sektörü temsilcilerinin konuyla ilgili hassasiyetlerini dikkate alarak sosyal sigortalı sektör çalışanlarına da 1500 TL ödenmesi konusunda gerekli talimatları verdi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve sektörün diğer temsilcileri Başbakan Tatar’ın bu konuda adım atması sonrasında kendisine teşekkür etti.