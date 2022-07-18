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Turizm canlanıyor!

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Turizm Bakanlığı 2022 yılı Ocak-Haziran ayları verilerini açıkladı.
Turizm canlanıyor!

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Haziran 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 1 bin 556, gecelemede ise yüzde bin 401 arttı.

Ocak-Haziran döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 33,2’ye yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 10,3 idi.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk yarısında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 377 bin 336 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 22 bin 778 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakanlık verilerine göre 6 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 1 bin 480 artarak 282 bin 499 oldu.

2022 yılının ilk yarısında otellerde konaklayan 94 bin 837 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 bin 833 artışa işaret ediyor.

2022 Ocak-Haziran döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı.

Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 1 milyon 335 bin 322 ile geçen yıla oranla yüzde bin 401 artış oldu.

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