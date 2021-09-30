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Turizm Emekçileri: ADAPASS Sistemi KVKK Yasası’na aykırıdır

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Turizm Emekçileri: ADAPASS Sistemi KVKK Yasası’na aykırıdır
Turizm Emekçileri: ADAPASS Sistemi KVKK Yasası’na aykırıdır

ADAPASS yapılanmasıyla Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın çiğnendiğini savunan Turizm Emekçileri Platformu, ADAPASS skandalının ardından, yapılan açıklamaların turizm camiasınının tedirginliğini artırdığına vurgu yaptı.

ADAPASS’ın  mevcut hali ve son skandalla KVKK Yasası’nı delik deşik ettiği ve yasalarımızı hiçe sayarak kevgire çevirdiği değerlendirmesinde bulunan Turizm Emekçileri Platformu, “Bu duruma izin vermeyin, kişisel verilerimizi koruyun” şeklinde yetkililere çağrıda bulundu.

Kişisel verilerin korunması kapsamında sorumluluk üstlenen, bu sorumluluğu bir amme hizmeti olarak yaptığı iddia edilen ADAPASS sistemi, geçen günlerde yaşanan skandal ve ardından gelen tutuklamalarla, itibarını yitirdiğini fade eden turizm emekçileri, misafirlerinin kişisel verilerinin korunması noktasında ciddi şüpheleri olduğunu dile getirdi.

Misafirlerinin kişisel verilerini zorunlu bir şekilde ADAPASS denen sisteme teslim eden turizm camiasının ve özel sektörün aklında onlarca soru olduğunu ifade eden turizm emekçileri, ADAPASS sisteminde ihlaller olup olmadığı, denetimleirn yapılıp yapılmadığı yaşanan skandal sonrası ADAPASS sisteminin güvenirliğinin sorgulanıp sorgulanmadığını sordu.

ADAPASS Skandalını ve tutuklamaları KVKK yasası iç düzeni kapsamında incelendiğinde birçok soru işareti oluştuğuna dikkat çeken turizm emekçileri, yasanın 17. Madde’sine göre, bilgiye konu kişi kontrolöre yazılı onay vermeden, kişisel veri, doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmetin pazarlanması amacıyla kimse tarafından kullanılamayacağının açıkça belirtildiğini ve ADAPASS’ta bu maddenin uygulanmadığı endişesi taşıdıklarını kaydetti.

Sahte ADAPASS tutuklamalarınnın şüphelerini kuvvetlendirdiğine dikkat çeken Turizm Emekçileri Platformu, “Sizce bu tarz sahte evrak üretenlerin, aynı zamanda kişisel verileri dışarıya sızdırma ihtimali bulunmuyor mu?” diye sordu.

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