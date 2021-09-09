Turizm Emekçileri: Aşı karşıtları toplumsal mücadeleden kaçanlardır!

Aşı karşıtları, toplumsal mücadeleden kaçanlardır

Koronavirüs ile mücadeleyi bir savaşa benzeten hatta, 3. Dünya Savaşı olarak algılanabileceğine dikkat çeken Turizm Emekçileri Platformu, aşı karşıtlarını mücadeleden kaçan kesim olarak değerlendirdi.

Sağlık çalışanları önderliğinde, toplumun bu savaşta mücadele verdiğinin altını çizen Turizm Emekçileri Platformu, yaptığı açıklamada aşı olmamak için direnen ve koronavürüse yakalanarak vefat eden Türkiye’den bazı sağlık çalışanları olduğunun altını çizerek, sosyal medyda tedavi gören aşı olmamış pozitif vakaların çektikleri acı ve pişmanlıklarını ifade ettikleri paylaşımlara dikkat çekerek herkesi aşı olmaya davet etti.

“Bu savaşta toplumumuz neredeyse tamamı, aşı ile PCR ile tedbirler ile cephede savaşmaktadır” diyerek toplum genelinde aşı olma konusundaki duyarlılığı taktir eden turizm emekçileri, “toplumumuzun bu konudaki duyarlılığı da takdir edilecek bir durumdur. Kimseden bir teşekkür beklemez. Tüm KKTC toplumunun faydasına, kendi özgürlüklerinden fedakarlık göstermiştir. Kimseden akıl beklemez, akıl istemezler” değerlendirmesinde bulundu.

Turizm ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere aşı konusunda, toplumu bilinçlendirmek için gayret gösteren, tüm sivil ve kamu kuruluşlarına bu savaşta verdikleri mücadele için teşekkür eden Turizm Emekçileri Platformu, “Toplum olarak verdiğimiz bu savaşta, savaştan kaçanlar, savaştan kaçmayanları aşağılamasınlar! Derdimiz hayatta kalmaktır, altı boş uydurma haberlerle panik ortamında yaşamak değil” şeklinde aşı karşıtlarına mesaj verdi.