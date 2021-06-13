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Turizm Emekçileri Platformu: Turistlerin geçişine Rum tarafı izin veriyor, KKTC izin vermiyor

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Ülkemizde son günlerde yaşanan bazı olaylar ve bunlara anında formül geliştirilmemesi lokomotif sektör turizme önem verilmediğini yine gözler önüne serdi.
Turizm Emekçileri Platformu: Turistlerin geçişine Rum tarafı izin veriyor, KKTC izin vermiyor

Ülkemizde son günlerde yaşanan bazı olaylar ve bunlara anında formül geliştirilmemesi lokomotif sektör turizme önem verilmediğini yine gözler önüne serdi.

Pandemi koşulları ve KKTC’ye uygulanan ambargolara rağmen bin bir türlü zorlukla ülkemize gelmek için çabalayan turistlere hem havadan hem karadan nefes aldırmamaya devam edildiğini ifade eden Turizm Emekçileri Platformu, bu saptamasına yol açan olayları kamuoyuyla paylaştı.

KKTC’nin yeni bir rezalete daha sahne olduğunu iddia eden Turizm Emekçileri Platformu, uçuşu sokağa çıkma yasağı saatine gelen turistlerin ülkeye alınmadığını açıkladı.

Turizmi katletmek için bürokrasinin büyük çaba sarf ettiğini iddia eden Turizm Emekçileri Platformu, “uçakları 11.30 civarı gelen misafirler Rum Sınırını geçtikten sonra, bizim sınırı geçemedi. Gerekçe ise sokağa çıkma yasağında denk geldikleri için ülkeye alamazmışız. Hiçbir hesap kitap olmadan yapılan bu anlamsız uygulamanın makul bir gerekçesi var mı?  Yetkililer bu konuda ne açıklama yapacak veya ne tarz bir aksiyon alacak merakla bekliyoruz.” Diye tepkilerini dile getirdiler.

Ülkeye gelen ve PCR sonuçlarının çıktısını almayıp cep telefonlarında görevlilere göstermek isteyen turistler dikkate alınmayarak, PCR sonuçları olmasına rağmen havalimanında işkenceye maruz kaldıklarını açıklayan Turizm Emekçileri Platformu, “tüm dünyanın israftan kurtulmak için dijital dönüşüm geçirdiği bu çağda, Biz kağıt bürokrasisi ile kendimizden geçiyor, israfın dibine vuruyoruz. Bu da yetmezmiş gibi tüm evrakları telefonlarında hazır olan turistleri, PCR testlerini, aşı karnelerini çıktı olarak almadıkları için ülkemize sokmuyoruz. Sormak isteriz bu kağıt sevdasının makul ve mantıklı bir gerekçesi var mı? Tonlarca kağıt israf etmek yerine, Misafirlerin evraklarını dijital ortamda depolamak, Dijital platformlarda temin etmek bu kadar zor mu?” sorularını yönelterek bürokrasinin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

İsrail’den gelen turistlerden Güney Kıbrıs’tan gelmesine rağmen ülkelerinin dışında bir şart arandığını ifade eden ve buna tepki gösteren turizm emekçileri, “İsrail yeşil bölge olmasına rağmen Rum tarafına gelen misafirlerden, PCR testi istenmesi oldu. Halbuki geçen hafta açıklanan giriş kurallarına göre Yeşil Bölgeden gelenler aşılı kişilerden PCR istenmiyordu. Fakat biz turizmi katledeceğiz, ekonomimizi istikrarlı şekilde batıracağız diye, Yeşil bölgeden gelenlere “dur, sen turuncu bölgeye indin, PCR çıktın nerede deyip kapıda saatlerce bekletip işkence çektirdik” şeklinde tutarsızlığa dikkat çekerek tepkisini dile getirdi.

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