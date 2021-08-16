Turizm emekçilerine 1500 TL’ler hala ödenmedi

Turizm emekçilerine kapalı dönemden kalan bin 500 TL’ler halen ödenmedi

Ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle kapalı olan sektörlerde çalışanlara devletin yaptığı 1.500 TL katkı turizm çalışanlarına halen ödenmedi.

Turizm Emekçileri Platformu, “Ülkemizin lokomotif sektörü turizmin taşıma suyu ile döndürmeye çalıştığı değirmeni, bu değirmene su taşıyan emekçileri, halen söz verilen 1500 TL ödemelerini alamadı” şeklinde açıklama yaptı.

Açıklamada ayrıca sürecin oldubittiye getirilirken sorumlu bakanlıkların sessizliğe büründüğü, yetkililerin de bu yönde aylardır davam eden taleplere kulaklarını tıkadıklarına dikkat çekti.

Turizm Emekçileri Platformu, aylardır bekledikleri 1500 TL’lerin neden ödenmediğini sorarken, kendi borçlarına faizlerin işlemeye devam ettiğini belirterek hükümetin vatandaşına verdiği sözü tutmasını beklediklerini ifade etti.

Turizm Emekçileri Platformu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Temel ihtiyaçların hemen hemen hepsi %40 civarı zamlanmış, fiyatlar almış başını giderken, bugünü kurtarmak için çalışan emekçiler, kapalı dönemden peşlerini bırakmayan borçlarını ödemek için çabalıyor.

Yöneticilerimizden talebimizdir. Kapalı dönemden kalan boynumuza dolanan peşimizi bırakmayan borçlarımızı ödeyebilmek için, kapalı dönemde bize söz verilen 1500 lira ödeneklerimizi ödeyiniz. Maliye Bakanı Müsteşarı, Anavatan Türkiye’den kamu için ödenek istenirken, biz özel sektör çalışanlarına söz verilen 1500 liralar için ödenek istemek bu kadar zor mu?

Turizm Emekçileri Platformu son olarak Maliye Bakanlığı’na, bizlere söz verdiğiniz ödenekleri ödemeyerek, haklarımızı gasp ederek Maliye Bakanlığı olarak ne kadar kar elde ediyorsunuz? Sinekten yağ çıkarıp kul hakkı yemek bütçenizi ne kadar büyütüyor?