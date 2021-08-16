  • BIST 1.455,250
  • Altın 485,98
  • Dolar 8,4680
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Turizm emekçilerine 1500 TL’ler hala ödenmedi

» »
Turizm emekçilerine kapalı dönemden kalan bin 500 TL’ler halen ödenmedi
Turizm emekçilerine 1500 TL’ler hala ödenmedi

Ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle kapalı olan sektörlerde çalışanlara devletin yaptığı 1.500 TL katkı turizm çalışanlarına halen ödenmedi.

Turizm Emekçileri Platformu, “Ülkemizin lokomotif sektörü turizmin taşıma suyu ile döndürmeye çalıştığı değirmeni, bu değirmene su taşıyan emekçileri, halen söz verilen 1500 TL ödemelerini alamadı” şeklinde açıklama yaptı.

Açıklamada ayrıca sürecin oldubittiye getirilirken sorumlu bakanlıkların sessizliğe büründüğü, yetkililerin de bu yönde aylardır davam eden taleplere kulaklarını tıkadıklarına dikkat çekti.

Turizm Emekçileri Platformu, aylardır bekledikleri 1500 TL’lerin neden ödenmediğini sorarken, kendi borçlarına faizlerin işlemeye devam ettiğini  belirterek hükümetin vatandaşına verdiği sözü tutmasını beklediklerini ifade etti.

Turizm Emekçileri Platformu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Temel ihtiyaçların hemen hemen hepsi %40 civarı zamlanmış, fiyatlar almış başını giderken, bugünü kurtarmak için çalışan emekçiler, kapalı dönemden peşlerini bırakmayan borçlarını ödemek için çabalıyor.

Yöneticilerimizden talebimizdir. Kapalı dönemden kalan boynumuza dolanan peşimizi bırakmayan borçlarımızı ödeyebilmek için, kapalı dönemde bize söz verilen 1500 lira ödeneklerimizi ödeyiniz. Maliye Bakanı Müsteşarı, Anavatan Türkiye’den kamu için ödenek istenirken, biz özel sektör çalışanlarına söz verilen 1500 liralar için ödenek istemek bu kadar zor mu?

Turizm Emekçileri Platformu son olarak Maliye Bakanlığı’na, bizlere söz verdiğiniz ödenekleri ödemeyerek, haklarımızı gasp ederek Maliye Bakanlığı olarak ne kadar kar elde ediyorsunuz? Sinekten yağ çıkarıp kul hakkı yemek bütçenizi ne kadar büyütüyor?

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm emekçilerine 1500 TL’ler hala ödenmedi16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:46
  • Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu emekli oldu16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:45
  • Tatar:Vatandaşlarımız aşı olmaktan kaçınmamalı16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:44
  • Karpaz'da yangın çıktı!16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:42
  • Organik bitkisel besinler sağlığın sigortasıdır16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:26
  • KKTC'de Covid-19'a bir can kaybı daha!16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:07
  • Bakanlar Kurulu 5 saat toplandı... İşte kararlar...16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:57
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:42
  • Pazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:19
  • Ataoğlu, Hollanda Parlamentosu üyesi Liane den Haan ile görüştü16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti