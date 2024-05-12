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"Turizm Endüstrisinde Güncel Yaklaşımlar ve Turizm Eğitimi” paneli düzenlendi

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Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen “Turizm Endüstrisinde Güncel Yaklaşımlar ve Turizm Eğitimi” paneli, KKTC üniversitelerindeki turizm fakültelerinin dekanlarını bir araya getirdi
"Turizm Endüstrisinde Güncel Yaklaşımlar ve Turizm Eğitimi” paneli düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen “Turizm Endüstrisinde Güncel Yaklaşımlar ve Turizm Eğitimi” paneli, KKTC üniversitelerindeki turizm fakültelerinin dekanlarını bir araya getirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Büyük Kütüphane’de gerçekleştirilen “Turizm Endüstrisinde Güncel Yaklaşımlar ve Turizm Eğitimi” paneli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin turizm fakülteleri ve yüksekokullarını bir araya getirdi.

Ülke turizmi açısından önemli bir işlev üstlenen üniversiteler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir platform oluşturan panelin moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli üstlendi. Panelde; turizmde güncel yaklaşımlar ve bunların turizm eğitimine yansımalarına dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Girne Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altınay, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mine Haktanır, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan  Uludağ, Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nafiya Güden, Girne Amerikan Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Esenyel ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğrul Günay’ın  katılımı ile gerçekleşen panele birçok akademisyen ve öğrenci de yoğun katılım sağladı.

Turizm yönetiminde dijitalleşme, yeni trendler ve güncel stratejiler ele alındı!

Panelde; yönetimden dijitalleşmeye, yeni yaklaşımlardan konaklama sektöründeki trendlere, erişilebilir turizmden yeşil pazarlama ve sürdürülebilir çevre stratejilerine kadar birçok konu masaya yatırıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mine Haktanır “Turizm Yönetimi Açısından Değişen Yaklaşımları”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan  Uludağ “Turizmde Dijitalleşme”, Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nafiya Güden “Turizm Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar”, Girne Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altınay “Erişilebilir Turizmin Önemi ve Gerekliliği”, Girne Amerikan Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Esenyel “Konaklama Sektöründeki Trendler” ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğrul Günay ise “Turizm İşletmelerinde Yeşil Pazarlama ve Sürdürülebilir Çevre Stratejileri” konularında sunum yaptı.

İş birliği ve sürdürülebilirlik vurgusu yapıldı

Fakülte ve yüksekokulların iş birliği ile topluma katkı sağlayacak proje ve araştırmaların ortaya konulduğu etkinlikte, ülke turizmi birçok yönüyle ele alındı. Turizmde sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm gibi önemli konuları irdeleyen katılımcılar, bu konuların eğitim programlarına nasıl entegre edilebileceğini tartıştı. Sektörle iş birliği yaparak, öğrencilere staj ve iş imkanları sağlamak için neler yapabileceğinin de değerlendirildiği etkinlikte, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik tecrübelerle birleştirebilecekleri bir ortam için çeşitli stratejiler üretilmesi gerektiği ifade edildi. Etkinlikte; öğrencilerin kuramsal bilgilerini saha deneyimleriyle zenginleştirecekleri ve mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı bir şekilde adım atmalarını sağlayacak bir ortamın oluşturulması üzerinde de duruldu.

Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli: “Turizm eğitiminin güncel trendlere ve değişen taleplere uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli, açılışta yaptığı konuşmada turizm endüstrisinin önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin turizmin gelişimi için kritik olduğunu belirtti. “Bu değişimlerin, turizm eğitimine yansıtılması, sektörde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi açısından hayati öneme sahiptir” diyen Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli, turizm eğitiminin güncel trendlere ve değişen taleplere uygun olarak güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

KKTC üniversitelerindeki turizm fakültelerinin dekanları ve yüksekokul müdürlerinin bir araya gelerek, güncel turizm yaklaşımlarını ve eğitime olan etkilerini tartışmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli, “Bu panelin, disiplinler arası çalışmalarla KKTC turizmine ve topluma katkı sağlamasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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