Turizm: Güney Avrupa ülkeleri yazın turist çekebilmek için neler yapıyor?

Ekonomileri önemli ölçüde turizme bağlı olan Güney Avrupa ülkeleri, yaklaşan yaz sezonu öncesi Avrupalı turistleri ülkelerine çekebilmek için yoğun bir tanıtım yarışına girdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu tarafından gündeme getirilen "aşı sertifikası" uygulaması henüz hayata geçirilemezken, Güney Avrupa ülkeleri, salgın döneminde güvenli bir tatil olanağı sunmak için, turistlere değişik kolaylıklar sunmaya hazırlanıyor.

Turizm sektörü, Covid salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Özellike Batılı turistlerin en fazla tercih ettiği Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan ve Portekiz koronavirüs nedeniyle ciddi gelir kaybı yaşadı.

Sektördeki çok sayıda işletme, verilen desteklere rağmen ayakta kalmakta zorlanıyor. Bu nedenle yaklaşan turizm sezonunun daha az zararla atlatılabilmesi için birçok ülke, salgın önlemlerini önemli ölçüde gevşetme kararı aldı.

Aşılamada turistik bölgelere öncelik veren bazı ülkeler, turistlere karantina muafiyeti ve ülkelerine dönüşte ücretsiz PCR testi gibi kolaylıklar sağlamaya hazırlanıyor.