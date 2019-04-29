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Turizm Haftası kapsamında dün Girne’de Turizm Şöleni düzenlendi

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Turizm Haftası kapsamında dün Girne’de Turizm Şöleni düzenlendi. Şölende konuşan Turizm ve Bakanı Fikri Ataoğlu,hedeerini ortaya koydu; şölene yönelik eleştiri ve boykotlara cevap verdi.
Turizm Haftası kapsamında dün Girne’de Turizm Şöleni düzenlendi

“Yılda 1 gün Turizm Şöleni oluyor ve birileri çıkıp, ‘ben size bugün katkı sağlamayacağım’ diyor. Birileri çıkıyor ‘ben sizin yanınızda bugün yokum’ diyor. Birileri ‘ben bugün katılacağım’ deyip katılmıyor. Birileri çıkıp ‘bu etkinliği yapacağınıza hemen yanı başınızdaki limana, mendireğe müdahale etseniz daha iyi olur’ diyor. Biz, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, hem limanı, hem mendireği düşünüyor, bunlarla ilgili çalışmalar yürütürken, ülke genelinde turizmi nasıl daha ileriye götüreceğimizin uğraşını da veriyoruz” diye konuştu.

Kimsenin, Turizm ve Çevre Bakanlığıyla, ülke turizminin geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalara dil uzatmasına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Ataoğlu, bugün ana sponsorlar bakanlık çalışanları ve paydaşların işbirliğiyle tüm eleştiri ve boykotlara rağmen, şölenin sorunsuz olarak büyük bir katılımla gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Ataoğlu, önümüzdeki kısa sürede hayata geçirecekleri yeni projelerle, hedeerinin, turizm gelirlerini, bütçe açığının yüzde 65’ini karşılayacak seviyeye getirmek olduğunu aktardı.

Son 3 ayda geçtiğimiz yıla oranla turist sayısında düşüş yaşanmasının, Güney Kıbrıs’ın, ülkeye AB dışındaki ülkelerden gelecek turistleri engellemesinden kaynaklandığını anlatan Ataoğlu, tüm engellere rağmen turizmde başarı sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Turizm Şöleni’nin açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bir Girneli olarak, turizmin ülke için önemini ve ülkeye neler kattığının  bilincinde olduğunu vurguladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın turizmi geliştirmek ve turist sayısını arttırmak amacıyla çalıştığını kaydeden Çeler, bakanlığının da Turizm ve Çevre Bakanlığı ile işbirliği içinde turistlere, ülke kültürünü tanıtabilecek çalışanlarla hizmet verilmesini sağlamak için girişimleri olduğunu anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, bu yöndeki ortak projeleri yakın zamanda toplumla paylaşacaklarını ifade etti.

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