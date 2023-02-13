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Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan deprem bölgesine "yardım seferberliği" başlatıldı

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Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Türkiye’deki deprem bölgesine yönelik "yardım seferberliği" başlatıldı.
Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan deprem bölgesine "yardım seferberliği" başlatıldı

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarının sarılmasına katkı amacıyla, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun talimatları doğrultusunda, Bakanlığa bağlı, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, KKTC Kalkınma Bankası, Kıbrıs  Vakıflar Bankası, Şeker Sigorta (Kıbrıs) Limited ve Kooperatif Merkez Bankası’nda yardım seferberliği çalışması başlatıldı” denildi.

Başbakanlık tarafından yayımlanan genelge uyarınca, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı kurumların yapacakları maddi yardım, KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi aracılığı ile Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ulaştırılacak.

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