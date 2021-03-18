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Turizm Örgütleri Platformu’ndan Açıklama

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Turizm Örgütleri Platformu turizmin sadece charter seferler düzenlenmek kaydıyla açılmasının mümkün olmadığı, bu konudaki kararın ilgili tüm paydaşların görüşü alınarak verilmesi gerekitğini belirtti.
Turizm Örgütleri Platformu’ndan Açıklama

Turizm Örgütleri Platformu turizmin sadece charter seferler düzenlenmek kaydıyla açılmasının mümkün olmadığı, bu konudaki kararın ilgili tüm paydaşların görüşü alınarak verilmesi gerekitğini belirtti.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Restorantcılar Birliği (RES-BİR), Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) ve KKTC Kiralık Araba İşletmecileri Birliği’nden (KAİB) oluşan Turizm Örgütleri Platforumu (TÖP), turizm sektöründe yapılması gereken açılama ilişkin açıklamada bulundu.

Ortak açıklamada, “ülkede uygulanan sağlık ve ekonomi politikaları arasında yaşanan gel-gitlerin ortaya çıkardığı olumsuz ekonomik koşullara dikkat çekmek, destek ve çözüm talep etmek maksadıyla Turizm Emekçileri İnisiyatifi’nin 15 Mart 2021, Pazartesi günü Meclis önünde gerçekleştirmiş olduğu geniş katılımlı eylemi selamlıyoruz” denildi.

Bununla birlikte, “eylem günü Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay’ın Meclis kürsüsünden Turizm Emekçileri İnisiyatifi’nin taleplerini dile getirdiği konuşmada “hükümetin 3 günlük girişlere olanak tanıyarak sadece charter seferler ile gerçekleştirilecek operasyonlarda ülkemize gelecek ziyaretçilerin ve turizm çalışanlarının otelden dışarıya çıkmamaları kaydıyla ülkede turizmin yeniden faaliyete geçirilmesi gibi talepleri olduğu iddiasını endişe ile takip ediyoruz” denildi.

Daha önce alınan yanlış açılım kararlarının da eleştirildiği açıklama şöyle devam etti:

“Daha önce malum çevreler tarafından oluşturulan siyasi baskılar nedeniyle 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle ülkemize girişlerde uygulanan ve 3 günlük girişlerle kumar turizmine olanak tanıyan kararların yaratmış olduğu olumsuz sağlık koşulları herkesin malumudur. Yine yılbaşı akşamı için ayni kesimler tarafından talep edilen imtiyazlar nedeniyle kumarhanelere tanınan 1 gecelik imtiyazın da yaratmış olduğu olumsuz sağlık koşullarının bedelini halk olarak ödemiş bulunuyoruz. Bugün ise Turizm Emekçileri İnisiyatifinin ardına gizlenen  kesimlerin, ödemiş olduğumuz bu ağır bedeller yetmezmiş gibi yine ayni baskıcı tutumla, ülkemizi hazırlıksız ve yaygın destek görmeyecek çarpık bir açılışa sürükleme taleplerine sessiz kalmayacağımızı bildiririz.  Ancak ekonomisi olmayanın sağlığı da olmaz. Hükümetimin gerekli hazırlıklar yapılana kadar tüm turizm paydaşlarını ekonomik olarak yaşatma sorumluluğu olduğunu hatırlatırız. Ülkemize turist akışının başlatılması noktasındaki muhatap kurum Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB)‘dir.  Seyahat acentelerinin faaliyet alanları tek düze bir sisteme sahip değildir. KITSAB üyesi 180 seyahat acentesi bulunmakta ve bu acenteler; incoming, outgoing, ticketing, mice, excursion, alternatif turizm gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedirler. Bu nedenle turizmin sadece charter seferler düzenlenmek kaydıyla açılması hususu yukarda bahse konu alanlarda faaliyet gösteren birçok seyahat acentesinin operasyonlarını sadece charter ile yapmasının mümkün olmadığından böylesi bir açılımın olumsuz sağlık koşulları beraberinde haksız ve olumsuz piyasa koşullarını da beraberinde getireceğini dikkatinize getiririz. 3 günlük charter operasyonlar ile ülkemize gelecek yolcuların otellerden dışarıya çıkmamak kaydıyla gerçekleştirecekleri faaliyetler dinlence, kumar, paket tatil gibi organizasyonlardan ibarettir. Ülkemizi ziyaret edecek turistlerin böylesi bir durumda günübirlik bölgesel geziler ile dolaşım yapmaları mümkün olmadığından rehberler, taşımacılar, restoranlar, küçük esnaf, çarşı gibi turizme paydaş pek çok kesimin bu tip turistik organizasyonlardan hiçbir pay alamayacağı ve bu kesimlere yönelik de haksız ve olumsuz piyasa koşulları oluşturacağını dikkate getiririz.”

“Kendilerini turizm sektörünün liderleri ve bu hususun tek muhatabı olarak addedenlerin, oluşturmaya çalıştıkları yanlı ve yanıltıcı yönlendirmeler ile ulaşacağımız sonuç açılım değil sadece kaostur” denilen açıklamada, “Açılım şarttır. Halk tarafından yaygın destek görecek, yeterli tedbirlerin alındığı, aşılamada turizm paydaşları ve halkın göreceli ve yeterli sayıda aşılanmış olduğu bir seviyeye ulaşmak şarttır. Tüm ilgililerin birlikte karar vereceği bir ortamı hazırlamak hükümet ve ilgili paydaşların asli sorumluluğudur. Turizm Örgütleri Platformu böylesi bir açılışa her türlü katkıyı koymaya hazırdır” ifadeleri de kullanıldı.

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