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Turizm örgütlerinden hükümete mektup

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Kıbrıs Türk turizm sektörü örgütleri bugün hükümete gönderdikleri ortak yazıyla turizm sektörünün açılabilmesi için yurda giriş koşullarının Bakanlar Kurulu kararı ile kurallara bağlanmasını talep etti.
Turizm örgütlerinden hükümete mektup

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner’in imza koyduğu yazıda, örgütlerin talep ettiği kurallara da yer verildi.

Talepler arasında, KKTC’ye Türkiye’den gelecek, aşılanma sürecini tamamlamış yolcuların serbest girişine (başka hiçbir koşul aranmadan) olanak sağlanması ve Türkiye’den gelecek aşısız yolcuların çift PCR testi ile ülkeye girebilmesi de bulunuyor.

“TURİZM SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRMAK GEREKİYOR”             

Ülkenin, salgın nedeni ile turizm sektörünü kaybettiği, turizm sektöründe çalışan on binlerce insanın işsiz kaldığı belirtilen açıklamada, tarım ve hayvancılığın tıkandığı, esnafın dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığı kaydedildi ve hükümetin bu insanlara yardımcı olamadığı savunuldu.

Halkı koruyabilmek için turizm sektörünü canlandırmak gerektiğine değinilen açıklamada, hükümetin sürekli değiştirdiği kararların turizm şirketlerinin çalışmasına engel olduğu ileri sürüldü.

ÖRGÜTLERİN TALEPLERİ

KITSAB VE KTOB hükümetten, ülkeye Güney Kıbrıs’taki havaalanlarını kullanarak, kara kapılarından geçerek gelecek olanlara, Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından belirlenen giriş koşullarının aynen uygulanmasını, bu koşulların yerine getirilip getirilmediğinin kara giriş kapılarında kontrol edilmesini talep etti.

Ülkeye Türkiye’den gelecek, aşılanma sürecini tamamlamış yolcuların serbest girişine (başka hiçbir koşul aranmadan) olanak sağlanması, Türkiye’den gelecek aşısız yolcuların çift PCR testi ile ülkeye girebilmesi ve ülkeye gerek Güney Kıbrıs’taki, gerekse Türkiye’deki hava limanlarını kullanarak gelecek ve yolculuklarını 24 saat içinde tamamlayacak transit yolculara, çıkış ülkesinin durumuna göre uygulama yapılması talepler arasında yer aldı.

Yazıda, Güney Kıbrıs’ta tatil yaptıkları sırada Kuzey Kıbrıs’a gelmek isteyen turistlerin kara kapılarından geçişleri sırasında uygulanacak kuralların, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklere uygulanan kurallar ile aynı olması talebi de iletildi.

Açıklamada, “Bunlar, bizim isteklerimizden bağımsız olarak turizm piyasasından pay alabilmemiz için uymamız gereken kurallardır. Bu kurallara uyum sağlayamamamız durumunda 2021 turizm sezonunun bütünüyle kaybedilmiş olacağı ve daha sonraki turizm faaliyetlerinin de bu sonucun etkisinde kalacağı kesindir.” denildi.

Belirtilen esasların basit ve anlaşılabilir bir Bakanlar Kurulu kararı ile saptanarak tur operatörleri ile paylaşılmasına olanak verilmemesi halinde, 2021 yılı turizm sezonunun kaybedileceği, 2021-22 kış sezonu ve hatta 2022 yaz sezonunda da çalışacak tur operatörü bulunamayacağı uyarısında da bulunuldu.

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