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Turizm Sektörü İçin Yeni Kriterler Belirleniyor, 12 Haziran sonrasına açılım sinyali

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm sektörü için oluşturulacak tedbirler konusunda muhalefet parti temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.
Turizm Sektörü İçin Yeni Kriterler Belirleniyor, 12 Haziran sonrasına açılım sinyali

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm sektörü için oluşturulacak tedbirler konusunda muhalefet parti temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlıkta yer alan toplantıya, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) adına milletvekili Zeki Çeler, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adına Gültekin Ben katılarak parti görüşlerini sundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ise görüşünü yazılı olarak bildirmesi bekleniyor.

Bakan Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, öncelikli olarak bazı sektörlerin yarın açılmaya başlayacağı, bu süreçte Turizm sektörünün daha sonraki günlerde gereken şartların da yerine getirilmesi ile iç turizmle başlama hedefinde olduğunu söyledi.

Muhalefet partilerinin görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Üstel, toplantıya katılan tüm parti temsilcilerine teşekkürlerini sundu.

Üstel, Sağlık Bilim Kurulu’nun görüşleri ışığında Turizm sektörünün açılması ile ilgili bir takım çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, sektörün açılacağı tarihe kadar tüm hazırlıkların tamamlanması ve her yönü ile tedbirli bir şekilde uygulanacak şartları oluşturarak, turizmde yaraları sarmak istediklerini ifade etti.

Üstel, bakanlık olarak; iç turizme yönelik çalışmalar, Türkiye pazarına yönelik çalışmalar, Avrupa pazarına yönelik çalışmalar, otel ve restoranlara yönelik çalışmalar, hava ve kara ulaşımı ile ilgili çalışmalar ve hava alanına yönelik çalışmalar olmak üzere toplam 6 madde üzerinde çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çalışmalar sonucunda tüm paydaşların, ilgili bakanlıkların ve muhalefet partilerin görüşlerini de aldıklarını söyleyen Üstel, tüm bu görüşlerin değerlendirilerek uygulanacak kararları belirleyeceklerini vurguladı.

Bakan Üstel, Küresel salgının ne zaman sona ereceğinin bilinmediğini, bu süreç sona erene kadar turizm sektörünü yeni şartlara göre organize etmenin gerekli olduğunu söyledi.

Üçüncü dünya ülkelerinden gelecek olan turistlerin önümüzdeki aylarda ülke turizmi için düşünülmediğini söyleyen Üstel, bu nedenle 2020 yılı için önceliğin iç turizm ve Türkiye pazarı olacağını ifade etti.

Üstel, küresel salgının tüm dünyada çok ciddi hasarlara yol açtığını ve bir çok ülkenin turiste güven vermediğini söyleyerek, Kuzey Kıbrıs’ın söz konusu salgını başarı ile atlatması durumunda güvenilir ada imajını da yakalayacağını vurguladı.

Türkiye Pazarına yönelik reklamların hazırlanması için bir takım farklı projeler üzerinde durduklarını da dile getiren Üstel, anavatanın bu salgından kurtulması ile belli başlı kriterler çerçevesinde seyahat etmek isteyen kişileri adaya çekme düşüncesinde olduklarını söyledi.

Uçak firmaları ile görüşerek bilet fiyatlarında da indirim talep edebileceklerini dile getiren Üstel, Türk Hava Yolları’nın 12 Haziran tarihinden itibaren uçuş programı yaptığını da sözlerine ekledi.

Plajların ve otellerin kısmi olarak açılmasını planladıklarını belirten Üstel, şezlong ve duş kullanım kriterlerini Sağlık Bilim Kurulu’nun yapacağı önerilere göre belirleyeceklerini belirtti

Oteller Encümeni’ni de devreye koyarak, otellerin açılması için çalışmaların hızlandırıldığını dile getiren Üstel, sertifikasyon sistemi üzerinde ilgili bakanlıklar ile çalışmalara başladıklarını, ileriki günlerde ise Üniversiteler Birliği ve sektör temsilcileri ile sertifikasyon sistemi kriterlerinin niteliklerini sonuçlandırmak için biraya geleceklerini vurguladı.

İlk etapta küçük otellerin ve butik otellerin açılmasını planladıklarını vurgulayan Üstel, KITOB ile görüşülerek uygun fiyatlar belirlenmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Yapılacak rezervasyonların KITSAB’a üye acenteler üzerinden olacağını anlatan Üstel, acenteler üzerinden yapılacak rezervasyonlarda indirim uygulanması ve acentelerin ayakta kalması için çok yönlü çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Turizmin tekrardan ayağa kalkmasının ülke ekonomisi açısından büyük önem arz ettiğini söyleyen Üstel, sektörün çarklarının dönmeye başlaması için ciddi ve güvenilir şartlar belirlemenin gerekli olduğunu da söyledi.

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