Turizm sektörü rahatsız

Üç birliğin yetkilileri bugün düzenledikleri basın toplantısında, bazı devlet yöneticilerinin sektörü “yolunacak kaz” gibi gördüğünü ileri sürdü.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Casino İşletmecileri Birliği ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, turizm sektörünün çok büyük bir katma değer yarattığını ve bu değerin ülke ekonomisine aktığını belirterek, hal böyleyken sektöre darbe vuracak çok önemli 2 yasa tasarısının Meclis’e sunulduğunu kaydetti.

Üç birlik, yerel vergileri artıracağını belirttikleri “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı”nı ve bir grup taksiciyi memnun etmek uğruna alındığını savundukları “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, turizm sektörüne darbe vuracağı gerekçesiyle eleştirdi.

Basın toplantısında, sektörel anlamda tüm girdi maliyetlerinin rakip pazarların çok üstünde olduğu; doğrudan uçuşların olmadığı; uluslararası platformlarda konaklama tesislerinin rezervasyonların dahi engellendiği; uluslararası bankacılık sisteminden binbir zorlukla faydalanılan; ulusal havayolunun dahi olmadığı ülkede kendi müşterisini kendisi bulan sektöre son zamanlarda darbe üstüne darbe vuracak öneriler gündeme getirildiği kaydedildi.

Merit Otel’de yer alan basın toplantısında üç birlik adına söz alan Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, ülkede 1,5 milyon Dolar ithalatın neredeyse yarısının turizm gelirlerinden karşılandığına dikkat çekerek, turizm sektörünün hacminin KKTC ölçeğinde en büyük sektör olduğuna işaret etti.

12 BİN 700 KİŞİYE İSTİHDAM OLANAĞI

Sektör hacmi hakkında bilgiler veren Sarıçiçek, Devlet Planlama Örgütü’nün 2015 verilerine göre turizm sektöründe 12 bin 700 kişiye istihdam olanağı sağlandığını, KKTC genelindeki toplam döviz gelirlerinin 1,773 milyon Dolar, ihracat gelirlerinin 118,1 milyon Dolar, net turizm gelirlerinin 697,7 milyon Dolar, turizm gelirleri payının yüzde 39,35, ihracata göre turizm oranın ise yüzde 590,8 olduğunu aktardı.

DEVLETE VE KURUMLARINA 70 MİLYON DOLAR VERGİ…

Yine 2015 yılında casino sektörü tarafından devlete ve kurumlarına 70 milyon Dolar vergi ödendiğine dikkat çeken Sarıçiçek, taksicilere 5 milyon Dolar, uçak biletlerine 40 milyon Dolar, personele 100 milyon Dolar, iç piyasaya 120 milyon Dolar ödendiğini söyledi.

Haksız izolasyonlar altında ayakta kalmaya gayret eden sektörün kendi müşterisini kendisi bulup ülkeye getirdiğini, casinoların müşterilerini kendilerinin bulduğunu, uçak biletlerini kendilerinin ödediğini, konaklama tesislerini ya kendilerinin yarattığını ya da getirdikleri müşterilerin anlaşmalı oldukları otellerde konakladığını anlatan Sarıçiçek, sektöre darbe vuracak çok önemli 2 yasa tasarısının Meclis’e sunulduğunu kaydetti.

Sarıçiçek, bu tasarılardan birinin “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı” olduğunu ve “casino sektörünün tüm diğer vergilere ek, döviz olarak ödediği yerel vergileri, döviz kurunda yaşanan olağandışı yükselmeler yetmezmiş gibi yüzde 3’ten 10’a çıkarılmaya çalışıldığını” söyledi.

“VATANDAŞ KENDİ ARABASIYLA ÇOCUĞUNU OKULA GÖTÜREMEYECEK”

Bir diğer tasarının ise “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” olduğunu belirten Sarıçiçek, şöyle devam etti:

“Bu, bir grup taksiciyi memnun etmek uğruna alınan Bakanlar Kurulu kararıdır. Bugüne kadar okuduğumuz tasarılar içerisinde deyim yerindeyse böylesi absürt bir tasarı ile karşılaşmış değiliz. Tasarıda aynen şöyle yazmaktadır; ‘Özel araçların ücretli veya ücretsiz olarak sürekli yolcu taşımak için herhangi bir kişi tarafından yollarda kullanılması yasaktır. Hiç kimse motorlu özel aracının başka bir kimse tarafından bu amaçla kullanılmasına izin veremez.’”

Tasarının yasallaşması halinde hiçbir vatandaşın kendi arabasıyla çocuğunu dahi her gün okula götüremeyeceğine dikkat çeken Sarıçiçek, tasarıyı eleştirdi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nda “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Seyahat Eden Yolcuların Sigortalanması” adı altında alınan karara da dikkat çeken Ayhan Sarıçiçek, bu kararla, ülkeye gelecek her yabancı yolcunun uçak biletine ek olarak 20 Dolar daha ücret ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Sarıçiçek şöyle devam etti:

“Zaten aşırı yüksek olan uçak bileti fiyatlarının düşürülmesi yönünde turizmde faaliyet gösteren tüm sektörler uğraşırken birilerine rant sağlamanın dışında kimseye yararı olmayacak bu uygulama ile hem ülkemize gelmek pahalılaşacak hem turist sayısında azalma olacak hem de sektör, kim oldukları dahi bilinmeyen kişilere önemli miktarlarda para ödeyecektir. Bu uygulamanın yürürlüğe girmesiyle fahiş miktarlarda satılan uçak biletlerinden nasibini, turizm sektörünün yanı sıra tüm KKTC halkının da alacağı aşikârdır.”

“Bizler ülkemiz için yarattığımız değerlerle gurur duymaktayız. Bu değerlerin toplumsal faydalarının da farkındayız” diyen Sarıçiçek, ancak hiçbir çıkar grubu için ayrıcalıklı ve ekonomik akıl dışı önerileri desteklemediklerini ve bunlara her zaman karşı çıkacaklarını kaydetti.

Ayhan Sarıçiçek, “Ülkemizi yönetenlerden de beklentimiz, tüm toplumun menfaatini gözetecek kararlar almalarıdır” dedi.