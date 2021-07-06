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Turizm Sektörüne 15 Milyon TL Hibe…

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve rehberlere yönelik “geri ödemesiz destek paketinin” onaylandığını bildirdi.
Turizm Sektörüne 15 Milyon TL Hibe…

Turizm ve Çevre Bakanlığı, “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve rehberlere yönelik “geri ödemesiz destek paketinin” onaylandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi’nde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile finanse edilen “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kaleminden turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şahıslara hibe veriliyor.

Bu bağlamda, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 96 küçük otel, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 147 seyahat acentesi, Res-Bir üyesi 320 restoran ve pandemi nedeniyle faaliyette bulunamayan 42 rehbere, toplam 15 Milyon TL geri ödemeksizin hibe veriliyor.

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