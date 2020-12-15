Turizm Sektörü'ne ilişkin Acil Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşecek.
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nden verilen bilgiye göre toplantı yarın Sanayi Odası'nda yapılacak.
Acil bilgilendirme toplanısı yarın saat 15.00'de başlayacak.
Turizm Sektörü'ne ilişkin Acil Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşecek.
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nden verilen bilgiye göre toplantı yarın Sanayi Odası'nda yapılacak.
Acil bilgilendirme toplanısı yarın saat 15.00'de başlayacak.
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